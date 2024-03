Loano, Palazzo Doria si “accende” per la Pasqua: tornano le videoproiezioni architettoniche

Loano. Fiori, farfalle e tante, tante uova. Sono quelle che, a partire dalla serata di oggi, venerdì 15 marzo, e per tutto il periodo pasquale, decoreranno la facciata di Palazzo Doria a Loano.

Dopo il successo ottenuto durante le festività natalizie, l’amministrazione del sindaco Luca Lettieri ha deciso di “colorare” nuovamente piazza Italia con videoproiezioni architettoniche, stavolta dedicate alla Pasqua.

“Le videoproiezioni di Natale – spiegano il sindaco Luca Lettieri e il vice sindaco con deleghe a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio – sono state molto apprezzate, sia dai nostri concittadini che dai tanti ospiti che hanno scelto di trascorrere le feste a Loano. Per questo, abbiamo deciso di rinnovare il progetto, questa volta ‘declinato’ per la Pasqua”.

Le videoproiezioni sono generate da un impianto composto da sei proiettori a tecnologia led di ultima generazione (e a basso consumo) allestito in collaborazione con Enel Sole, già partner del Comune di Loano nel project-financing per il restyling dell’illuminazione pubblica. L’impianto è stato personalizzato per effettuare proiezioni sulla facciata del municipio.