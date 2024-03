LNI Savona, due medaglie d’oro e due di bronzo nella prima regata regionale

Genova. Buon esordio dei canottieri della Lega Navale Italiana di Savona alla prima regata regionale, selettiva per il Meeting Nazionale di Piediluco, che si è svolta sabato 9 marzo a Genova sul campo gara di Pra’, con la conquista di due medaglie d’oro e due di bronzo.

I cinque portacolori del Gruppo Canottaggio biancorosso, di cui quattro della categoria Ragazzi, Paola Maria Carlotta Malinconico, Michelangelo Malinconico, Giulio Boatini, Francesco Cannatello e Michele Loffredo della categoria Master, hanno dato vita ad una serie di gare molto combattute contro avversari di tutto rispetto e senza timore reverenziale.

Di prima mattina i quattro “ragazzi” hanno superato brillantemente le batterie eliminatorie guadagnandosi un posto in finale.

Nella gara del singolo Under 17 maschile gli atleti savonesi ha conquistato ben tre posti, sui sei disponibili, e nella successiva finale hanno ottenuto un terzo posto con Michelangelo, un quarto con Giulio ed un sesto con Francesco.

Nel singolo Under 17 femminile, Paola ha ottenuto il secondo miglior tempo in batteria, dietro ad Alice Lauletta della Speranza Pra’ e davanti ad Elena Sofia Cioni della Canottieri Sanremo, ma non è poi riuscita a ripetersi nella finale a causa di un problema alle gambe.

Paola ha comunque conquistato la medaglia d’oro nella specialità del Due senza Under 17 femminile in coppia con Elena Sofia Cioni.

Secondo bronzo conquistato da Michelangelo, Giulio e Francesco in equipaggio assieme all’atleta Andrea Enotarpi della Canottieri Sanremo, nella gara del quattro di coppia Under 17 maschile.

Infine, medaglia d’oro nel singolo Master a Michele Loffredo al termine di una gara condotta sempre in testa.

“Anche se non ancora ad un livello ottimale di preparazione in mare, ostacolata dalle cattive condizioni meteo, i nostri ‘ragazzi’ si sono comportati molto bene, con buone potenzialità per i prossimi appuntamenti agonistici – commentano i dirigenti savonesi -. I fratelli Malinconico si sono qualificati per il Meeting Nazionale di metà aprile a Piediluco, ma si è deciso di non effettuare questa trasferta per cui la prossima gara in programma sarà la seconda regionale del 27 aprile a Pra'”.