Finale Ligure. Il ministro alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo insieme all’onorevole Roberto Bagnasco, al coordinatore regionale Carlo Bagnasco, al consigliere regionale Angelo Vaccarezza, al commissario provinciale Luigi Pignocca e a tanti amministratori del territorio, ha fatto tappa oggi pomeriggio a Finale Ligure per la campagna elettorale in vista delle elezioni europee e amministrative, con il sostegno alla candidatura di Angelo Berlangieri per le comunali finalesi.

Forte dell’exploit alle ultime regionali in Abruzzo, il partito forzista punta a rafforzare il suo consenso anche in Liguria e in provincia di Savona, dove si svolgeranno diversi appuntamenti elettorali nel territorio, per un partito che ha già annunciato una sua riorganizzazione nel savonese.

Tuttavia, la crescita di FI, rappresentativo della componente moderata, sta creando un acceso dibattito all’interno del centro destra, dove le forze in campo stanno manifestando nuovi equilibri. Una situazione, inoltre, che rimbalza con forza nello stesso contesto elettorale finalese, dove i partiti del centro destra si sono divisi, tra chi sostiene Angelo Berlangieri e quanti saranno in appoggio ad Andrea Guzzi, “coalizioni differenziate”.

Ecco le parole del ministro Zangrillo: “Sulla Liguria ho buone sensazioni. Giro molto il territorio e in questi mesi ho respriato un’aria molto positiva verso il nostro partito. Chi ci dava per morti dopo la dipartita del presidente Berlusconi è stato smentito. Forza Italia per 30 anni ha avuto come riferimento dei valori molto solidi: europeismo, atlantismo, garantismo e libertà. Valori che hanno contraddistinto la nostra vita politica e credo che i cittadini ci riconoscano coerenza. Con la performance sarda, nonostante la sconfitta, e quella in Abruzzo il risultato di Forza Italia è stato molto importante e ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti elettorali”.

E sulle elezioni europee: “Siamo in un momento politico particolare. C’è un intasamento di competizioni elettorali ed è un momento importante perché ci sono le elezioni europee che hanno un significato diverso rispetto alle precedenti. Gli italiani, e i cittadini europei in generale, hanno sempre un po’ sottovalutato questa competizione, ma oggi mi sembra ci sia una coscienza molto più decisa: l’Europa è importante e le cose che dobbiamo far nel nostro Paese passano da un dialogo costruttivo con l’Europa stessa. A questa si aggiungono poi competizioni elettorali in diversi comuni importanti, come Finale“.