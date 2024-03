Litiga col vicino e lo aggredisce con lo spray al peperoncino: intervento dei carabinieri

Quiliano. Intervento dei carabinieri di Spotorno, ieri sera, a Quiliano a causa di una lite tra due vicini. Al culmine della discussione infatti una delle due “contendenti”, una donna, ha aggredito l’uomo con cui stava discutendo spruzzandogli uno spray al peperoncino sul volto.

L’uomo è dovuto ricorrere alle cure del personale medico: per lui 5 giorni di prognosi.

Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, al momento non sono in corso indagini sull’episodio: per ora, infatti, la persona aggredita non ha sporto querela.