Liste attesa bimbi disabili, Tosi (M5S): “Dopo tre mesi ancora non completata ricognizione Asl per linee guida bonus”

Liguria. “Un cittadino si è rivolto al nostro gruppo consiliare per denunciare un fatto gravissimo vissuto sulla pelle dei suoi due figli, entrambi con disabilità e in attesa di servizi terapeutici-riabilitativi. Abbiamo potuto appurare che i piccoli sono in lista d’attesa da 2 anni e che per garantire loro le cure, da 2 anni e mezzo la famiglia sostiene privatamente il costo delle terapie. Una segnalazione che fa purtroppo il paio con altre ricevute in questi mesi, come quello di due bambine, una con una diagnosi di spettro autistico, l’altra con una probabile DSA, che da settembre 2023, mancando il logopedista, non usufruiscono nemmeno di un’ora a settimana del servizio a loro assegnato. Nonostante i solleciti effettuati ripetutamente da ottobre 2023 da parte dei genitori, le due bimbe tuttora non beneficiano dei servizi a loro riconosciuti. Chissà quante altre situazioni simili sono presenti su tutto il territorio della nostra regione…”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi argomentando l’interrogazione portata oggi in Aula all’attenzione dell’assessore competente, “per sapere quanto tempo dovremo attendere affinché la Regione comunichi gli esiti della ricognizione intrapresa dalle Asl al fine di permettere alle famiglie, che hanno i propri figli in una lista di attesa da 18 mesi, di beneficiare del bonus derivante dallo stanziamento di 3 milioni di euro”.

“Dalla risposta dell’assessore, abbiamo purtroppo appreso che a oggi ancora non è stata completata la ricognizione Asl per le linee guida del bonus promesso e a lungo atteso per risolvere una grave mancanza del sistema: vista la situazione in cui versano tante famiglie, ci saremmo aspettati una maggiore efficienza”.

“Quanto patito dai nostri piccoli cittadini e dalle loro famiglie è purtroppo lo specchio fedele della sanità regionale e del bivio che a un certo punto si presenta a tutti i liguri: se hai i soldi, ti curi; se non li hai, aspetti… e i tempi, si sa, sono biblici. Come M5S, abbiamo invitato la Giunta a intervenire tempestivamente e a evitare che si ripeta anche per i minori con fragilità quanto accade per troppi cittadini. E cioè che in assenza di disponibilità del sistema pubblico regionale, le famiglie si debbano rivolgere ai privati, convenzionati e non, e siano obbligati a spendere propri soldi – sempre che li abbiano – per un diritto sancito dalla nostra Costituzione”.