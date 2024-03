Linea ferroviaria interrotta per lavori, da oggi a San Giuseppe di Cairo bus sostitutivi per il Piemonte

Cairo Montenotte. Da oggi la linea ferroviaria Savona-Torino è interrotta: per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Lesegno e Ceva, a San Giuseppe di Cairo partono e arrivano i bus sostitutivi per il Piemonte, mentre dalla Val Bormida a Savona i treni circolano regolarmente.

Nel dettaglio, i treni Regionali Veloci della Torino – Ventimiglia che viaggiano su quella tratta terminano la corsa a Mondovì, mentre tra Torino Porta Nuova a Ventimiglia i treni sono instradati sul percorso alternativo via Alessandria; i treni Regionali della relazione Fossano – San Giuseppe di Cairo, invece, sono cancellati.

Due settimane di disagi, quindi, per i pendolari valbormidesi che studiano o lavorano nella regione vicina. Il treno delle 6.31 diretto a Fossano, scelto ad esempio da decine di studenti, non parte e al suo posto c’è un bus che, però, arriva a Mondovì non prima delle 8.10, troppo tardi per l’inizio delle lezioni. Ecco quindi l’obbligo di anticipare la sveglia e salire su quello delle 5.46. Anche i tempi del rientro sono ovviamente dilatati: se il treno, infatti, raggiunge il monregalese in una quarantina di minuti, con un pullman non basta un’ora e mezza di viaggio.