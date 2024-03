“Liguria da baciare”, la campagna promozionale della Regione costa più di 100mila euro

Liguria. Ammontano a più di 100mila euro le spese della Regione Liguria per gli spot della campagna promozionale Una Liguria da baciare inaugurata in occasione del Festival di Sanremo con la cartolina firmata da Fausto Brizzi trasmessa nelle cinque serate della manifestazione. A fornire il dettaglio dei costi è stato oggi il vicepresidente della giunta Alessandro Piana rispondendo a un’interrogazione di Ferruccio Sansa in consiglio regionale.

La campagna, che proseguirà in primavera per il lancio della stagione estiva della Liguria, include tre spot. La Regione spende 36mila euro per il regista e art director, 28mila euro per i diritti musicali, 3.900 euro per il casting, 48mila euro per la realizzazione degli spot. In totale quasi 108mila euro che diventano 125mila aggiungendo anche l’Iva. Altri 4.880 euro sono stati investiti per la promozione sui social della cartolina realizzata per Sanremo, superando 13 milioni di visualizzazioni.

“È l’ennesima campagna pubblicitaria lanciata da Toti&C. dopo quella con Elisabetta Canalis costata centinaia di migliaia di euro – attacca Sansa su Facebook -. E come allora con la Lista Sansa abbiamo chiesto quali siano i costi per realizzare e trasmettere i filmati dei baciatori. Ma c’è un dettaglio… gli spot vanno anche trasmessi. E, se a Sanremo la trasmissione è stata gratuita, ecco che si prepara una seconda campagna per la primavera. Costo previsto tra 100mila e 150mila euro per gli spot su Rai, Mediaset e La7, tanto per cominciare. Le tv che magari ospitano Toti nei loro talk show (ma questo è un altro discorso). Risultato: questo bacio vi è costato almeno 250mila euro. A quando uno spot che riprende come si sta davvero negli ospedali liguri?“.

La trasmissione della cartolina a Sanremo era compresa infatti nell’accordo tra Regione e Rai. La messa in onda di uno spot durante il Festival, secondo quanto indicato nel listino prezzi della Rai, parte da un minimo di 748.930 euro fino ad un massimo di 1.371.370 euro. Come appreso dall’ufficio stampa della Rai, il video promozionale della Liguria è stato visto da quasi 41 milioni di spettatori nel corso delle cinque serate.