“Licenziata perché neo mamma? Non si può”, ecco perché: tutele e diritti sul lavoro, il vademecum

Savona. Diritti e tutele per neo genitori, ed in particolare per le neo mamme: una tematica sempre più attuale e che, talvolta, può risultare spinosa per chi non ha conoscenza approfondita della materia.

E il caso del presunto licenziamento in seguito ad una maternità, avvenuto recentemente nel ponente savonese e riportato da IVG, ha riacceso i riflettori sul tema.

Per questo motivo, la redazione ha contattato la Cgil di Savona, con l’obiettivo di realizzare una sorta di vademecum, una lista di consigli e informazioni utili da sapere sia per comprendere meglio i propri diritti sia, in caso di necessità, per avere le conoscenze per farli rispettare.

MANTENIMENTO DEL PROPRIO POSTO DI LAVORO

Il cardine di tutta la legislazione a tutela della maternità e della paternità dei genitori che lavorano è il mantenimento del posto di lavoro. Il divieto di licenziamento vige dall’inizio della gravidanza al termine del periodo di interdizione dal lavoro e fino ad un anno di età del figlio.

CONGEDO OBBLIGATORIO

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o congedo obbligatorio di maternità ha una durata di 5 mesi con la possibilità di usufruirne per le lavoratrici in modo flessibile; da 2 mesi prima della data presunta del parto, oppure da un mese prima oppure dalla data del parto. Queste due modalità possono essere fruite a condizione che esistano le condizioni mediche certificate per farlo.

Una condizione medica o una mansione lavorativa particolare può consentire un congedo anticipato oltre i 2 mesi o posticipato oltre i 5. La tutela della maternità è prevista anche per i genitori adottivi.

INDENNITà

L’indennità di maternità prevede la retribuzione all’80%, che quasi tutti i contratti collettivi di lavoro integrano al 100%. Essendo considerato un periodo lavorativo a tutti gli effetti si maturano ferie, tredicesima e anche premi di produttività o miglioramenti contrattuali ottenuti in assenza della lavoratrice, oltre ad avere la copertura dei contributi previdenziali.

E a proposito di contributi previdenziali, con almeno 5 anni di contribuzione è possibile ottenere l’accredito figurativo anche fuori dal rapporto di lavoro.

Fino ad un anno del bambino, è possibile usufruire di permessi orari giornalieri.

CONGEDO PARENTALE (MATERNITà FACOLTATIVA)

Il congedo parentale, la cosiddetta maternità facoltativa, è usufruibile solo in costanza di un rapporto di lavoro e l’indennizzo, così come la distribuzione fra i due genitori, varia relativamente al settore di lavoro, al periodo richiesto, al reddito del genitore e all’età del bambino. Anche i periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione previdenziale, anche se in alcuni casi potrebbe trattarsi di una contribuzione ridotta.

Fino ai 3 anni del bambino è possibile usufruire di un mese di congedo per malattia del figlio al 100% della retribuzione. Oltre i 3 anni e fino agli 8, questo tipo di congedo si riduce a 5 giorni non retribuiti.

Nei primi 3 anni del bambino, i genitori in alternativa uno all’altro non possono essere obbligati al lavoro notturno.

Il congedo di maternità è esteso a tutte le iscritte alla Gestione Separata, genericamente definite parasubordinate, che versino un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72 e non siano assicurate presso un’altra forma prevedenziale.

IN CASI DI DISABILITà

In caso di disabilità grave riconosciuta del figlio fino a 3 anni i genitori possono beneficiare di permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, al prolungamento del congedo parentale parzialmente retribuito, a tre giorni di permesso mensile retribuito e frazionabile, al congedo biennale retribuito.

Tra i 3 e i 12 anni, non si ha più diritto ai permessi orari retribuiti, mentre oltre i 12 anni si possono beneficiare degli stessi strumenti concessi per l’assistenza di familiari disabili e cioè tre giorni di permesso mensile o congedo biennale. Tutte queste misure sono alternative fra loro.

AIUTI

Lo stato riconosce un assegno di maternità alle donne che percepiscono un ammortizzatore sociale (per esempio la disoccupazione). Mentre le madri che non percepiscono neppure un ammortizzatore sociale possono richiedere in presenza di specifici requisiti reddituali l’assegno di maternità del comune.

In caso di frequenza presso asili nido pubblici o privati autorizzati o di forme di assistenza domiciliare per bambini fino a 3 anni affetti da gravi patologie croniche è possibile richiedere un contributo che varia in relazione alla situazione reddituale fino ad un massimo di 3mila euro annui.

Per i figli a carico fino ai 21 anni, al ricorrere di determinate condizioni e senza limiti di età invece per i figli disabili è prevista l’erogazione su domanda del cosiddetto Assegno Unico Universale, con importo variabile anche in questo casa a seconda della condizione economica del nucleo familiare, all’età e al numero dei figlio, ad eventuali condizioni di disabilità.

LAVORATRICI INSERITE IN UN PERCORSO DI PROTEZIONE

Alle lavoratrici inserite in un percorso di protezione per aver subito violenza viene riconosciuto il diritto ad un congedo di 3 mesi. Inoltre possono chiedere di modificare il rapporto di lavoro in part time con il ripristino al full time una volta cessata l’emergenza di sicurezza.