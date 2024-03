“Letture tra i cedri” a Villa Cambiaso, Lorenzo Beccati e Carlo Pistarino tra gli ospiti della seconda giornata

Savona. Secondo giorno della 1° edizione di Letture tra i cedri (dalle 10 alle 19), evento organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella in collaborazione con l’ASD Delfi Arte e Sport e l’Associazione Museo Villa Cambiaso con il patrocinio della Città di Savona.

Programma di sabato 23 marzo:

ore 10,00 Apertura stand case editrici

ore 11,00 Sala Rossa

“Quello che accade di notte” con Nicola Brizio, Gianni Portunato e Aldo Viano Leucotea edizioni

ore 15,15 Sala Rossa

Pupi Bracali “Dicono tutti così” e Rodolfo Rotondo “ Il Re muto” Edizioni del Delfino Moro

ore 15,30 Sala Dune Simone Alessio in arte Garibaldi “Protomorfosi” YCP

ore 16,00 Sala Rossa Franco Rebagliati “Storie savonesi fra l’800 e il 900”

ore 16,15 Sala Centrale Premiazione Concorso per le scuole “Pio Vintera – Conoscere un artista”

ore 16,15 Sala Dune Viviana Ferentilli “Anna” De Ferrari Editore

ore 16,45 Sala Rossa Amore e non, e sguardi indiscreti: il sentimento in letteratura. Con Chiara Basili, Marco Isaia, Antonella Squillace e Massimo Tassistro Leucotea edizioni

ore 17,00 Sala Dune – Riccardo Callori “Ti ho preso per mano – Amare vuol dire anche lasciar andare” Edizioni Mille

ore 17,30 Sala Rossa Carlo Pistarino “La Spigola nel lago” De Ferrari editore

ore 17,45 Sala Dune Alessandro Dutto “Kamilù ha i piedi buoni” Araba Fenice

ore 18,15 Sala Rossa Lorenzo Beccati “Il Mistero degli incurabili” AltreVoci Edizioni

ore 18,30 Sala Dune Manuel Gandossi “Incastro” Incanstrando poesie ed immagini si creano emozioni

ore 19,00 Sala Rossa Gino Rapa “Cuore di Rapa”, “Testa di Rapa”, “Cime di Rapa” (prefazioni di Mannoia, Albanese e Vecchioni) Edizioni del Delfino Moro

ore 10,00 – 19,00 Nadia Forte “Libri e oli profumati Naiadis”

ore 10,00 – 19,00 Stand “La Primavera”

Laboratorio “Siamo tutti fiorelloni” con Robirò

Tanti gli appuntamenti che si susseguono durante tutta la giornata nelle due postazioni. Fra gli autori ricordiamo Lorenzo Beccati autore televisivo e voce del Gabibbo, ha collaborato a programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, tra cui Drive In, Lupo solitario e Paperissima. Fin dalla prima puntata lavora per Striscia la Notizia; Carlo Pistarino attore, autore e sceneggiatore. Da Drive In a Colorado. Franco Rebagliati ci guiderà fra le “Storie savonesi fra l’800 e il 900”.

Ed ancora presentazioni di libri di fantascienza, romanzi gialli, poesie, narrativa, avventura, fantasy, insomma veramente per tutti i gusti. Doppio appuntamento con la Casa editrice Leucotea di Sanremo. La mattina da poco svegli “Quello che accade di notte”. Tra l’onirico, l’umoristico e il paradossale: per scoprire quello che accade la notte (e a volte anche il giorno) con il braidese Nicola Brizio, lo spezzino Gianni Portunato e il sanremese Aldo Viano. Nel pomeriggio, le molte facce dell’amore partendo dai ricci di Shopenhauer che devono pungersi se vogliono abbracciarsi, per arrivare alle varie sfumature del sentimento, da quello filiale alla passione più bruciante.

Sponsor dell’evento Energyteam Business Partner Duferco Energia. L’evento è ad ingresso gratuito.