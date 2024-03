L’emozione per l’Albissole in Promozione ha la voce di Galiano, Fonjock, Diana e Rebagliati

Per Fonjock un gruppo da altra categoria, per Diana tanti fatti e poche parole, Rebagliati gioia e speciale e Galiano rinato. Alcuni dei protagonisti della strepitosa stagione dell’Albissole culminata ieri sera con la vittoria del campionato e il salto in Promozione hanno raccontato a caldo le loro emozioni.

Rebagliati, il capitano di due promozioni, commenta: “Questo è un sogno che si avvera. Qui avevo iniziato in Promozione con la prima squadra. Ora è bello tornarci da capitano. Uno spettacolo con questo gruppo e con questi tifosi”. Così, invece, il capocannoniere (per molti inatteso) del campionato con 18 goal Diana: “Io non sento nulla di quello che si dice, è stato un anno incredibile e non è ancora finita. Sono entusiasta“.

In doppia cifra (11 reti) anche Galiano: “Ho trovato un gruppo fantastico che mi ha fatto tornare la voglia di giocare. Ora è facile parlare ma ad agosto nessuno diceva che avremmo potuto vincere il campionato. Abbiamo creduto in ciò che facevamo, il mio cuore sarà biancazzurro per sempre”. Nel cuore della difesa e del centrocampo l’esperienza i muscoli di Fonjock: “Stiamo vivendo un momento meraviglioso, non ci sono parole per descriverlo. Ce lo meritiamo. Ora ci vogliono far passare per i favoriti, ma non era così all’inizio. Non abbiamo perso nessuna partita”.