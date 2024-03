Legge delega sul florovivaismo: attesa per il via libera definitivo

Liguria. Il 27 febbraio scorso, alla Camera dei Deputati (Rel. Gadda), è stato approvato il testo del disegno di “legge delega” al Governo in materia di florovivaismo. Il provvedimento è stato licenziato, in prima lettura e con varie modifiche, ed è stato inviato al Senato per la seconda lettura.

“Il testo approvato alla Camera contiene alcune novità rispetto al testo originario. Innanzitutto, all’art. 2 – sia quando si tratta di definire le misure di indirizzo del settore (lettera c) sia quando si prevede l’elaborazione del Piano nazionale del settore florovivaistico (lettera e) – è stata riportata la richiesta di Confagricoltura di “tener conto delle peculiarità delle produzioni floricole di quelle vivaistiche” afferma l’associazione agricola.

“Sempre in linea con le indicazioni di Confagricoltura è stata data una definizione più puntuale dei centri di giardinaggio (lettera n) nel senso di “qualificare come centri di giardinaggio le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all’attività agricola”.

Tra le altre novità di rilievo si segnalano:

– la nuova lettera f che definisce un insieme di azioni che devono essere contenute nel nuovo Piano nazionale;

– una definizione più puntuale delle condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione attraverso il richiamo al d.lgs. 10 novembre 2003 n. 386 (lettera s);

– la proposta di definire ed incentivare l’avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni (lettera u);

– la previsione che le amministrazioni pubbliche possano definire, condizioni agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà, ai soggetti della filiera florovivaistica, allo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali (lettera v).

Il nuovo testo del DDL è stato assegnato alla Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato. Ora si attende il via libera definitivo da Palazzo Madama e poi la legge sarà effettiva.