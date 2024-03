Legalità e attenzione all’ambiente: gli studenti di Alassio impegnati nel progetto “Un albero per il futuro”

Alassio. Ieri, lunedì 18 marzo, i carabinieri forestali hanno consegnato al dirigente dell’istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio, Massimo Salza, una talea dell’Albero di Falcone, nell’ambito di una brillante iniziativa di educazione alla legalità ambientale, ovvero il progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dedicato al magistrato Giovanni Falcone.

Nell’ambito del progetto, il reparto forestale ha anche donato alcune talee da innestare nella azienda agricola dell’istituto agrario. In questa occasione, gli studenti dell’alberghiero e dell’agrario hanno partecipato ad una lezione di educazione civica trasversale sui temi della legalità e del valore del bosco diffuso che le scuole italiane in collaborazione con i carabinieri forestali stanno creando. I carabinieri si sono inoltre intrattenuti al termine della lezione per una degustazione a cura degli studenti di cucina guidati dal professor Bottino.

“Questa iniziativa dei carabinieri forestali e dell’istituto Giancardi Galilei Aicardi – dichiara Fabio Macheda, consigliere comunale con incarico alle politiche scolastiche – è un esempio di collaborazione positiva che promuove la tutela dell’ambiente unitamente alla trasmissione dei valori fondamentali della legalità e della memoria. Siamo orgogliosi del coinvolgimento attivo degli studenti della nostra città in progetti come questo, e come amministrazione comunale continueremo a sostenere e a promuovere iniziative simili che contribuiscono alla crescita dei nostri giovani all’insegna dei valori più alti”.