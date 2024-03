Le richieste dell’Italia ridisegneranno il futuro dell’industria dei semiconduttori in Europa?

L’Italia è di nuovo sotto i riflettori, questa volta alla ricerca di una fetta più grande della torta nell’industria dei semiconduttori, un settore che sta diventando sempre più cruciale nel mondo tecnologico di oggi. Il governo del Paese, guidato da Giorgia Meloni, sta spingendo affinché la STMicroelectronics NV, un peso massimo nel campo dei semiconduttori, indirizzi una parte maggiore dei suoi investimenti verso l’Italia. Questa mossa non è solo una questione economica; è un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali, a volte tese, tra Italia e Francia.

Chi è la STMicroelectronics e perché è importante?

Al centro di tutto questo c’è la STMicroelectronics, un gigante con un’eredità franco-italiana e una valutazione superiore ai 40 miliardi di euro. Non si tratta di un’azienda qualsiasi, ma di un attore fondamentale dell’industria globale dei semiconduttori, essenziale per una serie di tecnologie che vanno dagli smartphone ai veicoli elettrici. La sua importanza è sottolineata dalla sua clientela, che comprende colossi tecnologici come Apple Inc. e Tesla Inc. In particolare, le azioni di queste aziende influenti sono facilmente negoziabili sulla migliore piattaforma di trading azionario, rendendole accessibili agli investitori interessati al settore tecnologico.

Tuttavia, non è tutto rose e fiori. L’Italia, che detiene partecipazioni in questo colosso dei semiconduttori, ha espresso il proprio disappunto, in particolare per la proposta di riconferma di Jean-Marc Chery come amministratore delegato. La contestazione dell’Italia risiede in quello che percepisce come uno squilibrio; la convinzione è che gli investimenti dell’azienda abbiano favorito la Francia rispetto all’Italia. Non si tratta di una semplice accusa, ma di un’affermazione sostenuta da fonti vicine alla questione.

Lo sfondo di questa saga è una narrazione più ampia che vede l’Italia prendere posizione contro quelle che considera le prepotenti pratiche commerciali francesi. Sotto la guida della Meloni, Roma non ha esitato a far conoscere i propri sentimenti. Ci sono stati casi notevoli, come l’obiezione della Meloni alla mossa di Stellantis NV di spostare la produzione di auto in Paesi a basso costo. Stellantis, un conglomerato che comprende marchi italiani come Fiat e Alfa Romeo, insieme alle francesi Peugeot e Citroen, è stato nel mirino della Meloni. E non dimentichiamo il veto opposto all’acquisizione di un’azienda aerospaziale locale da parte della francese Safran SA, una mossa che ha chiaramente segnalato la crescente assertività dell’Italia.

Qual è la struttura proprietaria della STMicroelectronics?

Le quote di proprietà della STMicroelectronics aggiungono un ulteriore livello a questa complessa relazione. Sia l’Italia che la Francia detengono quote paritarie in una holding che, a sua volta, possiede il 27,5% del produttore di chip. Questo assetto avviene attraverso il Ministero delle Finanze italiano e Bpifrance SA, una banca d’investimento pubblica francese, sottolineando i destini intrecciati di queste due nazioni all’interno del titano dei semiconduttori.

Uno dei punti critici è stata la decisione di Chery di snellire la struttura dell’azienda, riducendo le principali unità operative da tre a due. Questa riorganizzazione ha portato all’eliminazione di un’unità automobilistica che era prevalentemente a guida italiana, compreso l’alto dirigente Marco Monti, che nel frattempo ha lasciato l’azienda. Questa mossa è stata vista non solo come una ristrutturazione, ma anche come un simbolo del dominio francese, che ha messo da parte l’influenza italiana nel processo decisionale dell’azienda.

Nel mezzo di questi sviluppi, la STMicroelectronics ha riconosciuto le speculazioni che circondano la sua leadership, ma ha mantenuto un riserbo su qualsiasi decisione al di là della proposta di riconferma di Chery a settembre.

Qual è il futuro dell’IA e della produzione di semiconduttori in Francia?

Ma la storia non finisce qui. La Francia è pronta a fare un salto di qualità nel settore dell’intelligenza artificiale e si prevede che una commissione governativa pubblichi un rapporto in cui si sottolinea la necessità che la Francia aumenti gli investimenti nella produzione di chip a basso impatto ambientale. Questa attenzione alla tecnologia sostenibile non solo evidenzia l’importanza strategica di aziende come la STMicroelectronics nella transizione verde, ma sottolinea anche la crescente enfasi sulle innovazioni ecologiche nell’industria dei semiconduttori.

La stessa STMicroelectronics non è ferma. L’azienda sta espandendo le proprie capacità produttive in Francia e in Italia, con particolare attenzione ai chip da 300 mm e ai semiconduttori al carburo di silicio. Questi sforzi sono incentrati sul sito principale di Catania, in Italia, a sottolineare l’impegno dell’azienda nei confronti di entrambi i Paesi. Inoltre, è prevista la costruzione di un sito di produzione di semiconduttori vicino a Grenoble, in Francia, in collaborazione con GlobalFoundries Inc. Questo progetto, sostenuto da 2,9 miliardi di euro (3,2 miliardi di dollari) di sussidi governativi francesi, testimonia l’ambizione del Presidente Macron di rilocalizzare le tecnologie chiave in Europa.

Conclusione

In sintesi, la saga tra Italia e Francia per la STMicroelectronics è molto più di una semplice disputa commerciale: è un racconto sull’orgoglio nazionale, sulla sovranità tecnologica e sulla direzione futura di un’industria chiave nell’economia globale. Mentre entrambi i Paesi navigano in queste acque agitate, i risultati avranno senza dubbio implicazioni di vasta portata per l’industria dei semiconduttori e non solo, illuminando il delicato equilibrio tra interessi nazionali e cooperazione globale nel mondo tecnologico.