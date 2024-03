Lavoro, presentata la campagna di comunicazione per i centri per l’impiego della Liguria

Liguria. Presentata questa mattina la nuova campagna di comunicazione dei Centri per l’Impiego della Liguria. Previsti, già a partire da oggi, i passaggi televisivi dei tre spot che saranno trasmessi dalle emittenti Primocanale e Telenord e la campagna sui canali social della Regione; nei prossimi giorni saranno presenti anche banner animati sui principali media online della Liguria e affissioni poste per tutto il territorio regionale. I tre spot da 30 secondi l’uno, girati dal regista Marcello Cesena, raccontano la storia di due giovani, un ragazzo e una ragazza, che cercano lavoro e che vengono indirizzati al Centro dell’Impiego da Matteo Consavella un vero operatore del Cpi di Albenga.

“Regione Liguria ha progettato questa campagna di comunicazione coordinata con l’obiettivo di far conoscere i servizi dedicati ai cittadini e alle imprese, valorizzare le professionalità degli operatori e migliorare la percezione che i cittadini hanno nei confronti dei Centri stessi – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro e Politiche attive dell’occupazione Augusto Sartori – Quello che viene raccontato negli spot non sono favole e ciò che dice il protagonista Matteo è la verità: delle persone che si rivolgono al Centro per l’Impiego il 50% trova lavoro entro sei mesi, il 63% entro un anno e il 44% inizia un tirocinio. Questo dimostra che i Centri per l’Impiego funzionano: per questo Regione Liguria a partire dal 2021 ha investito ben 30 milioni di euro, di cui oltre 11 destinati all’ammodernamento delle sedi. Si tratta di un Piano di Potenziamento molto importante che prevede il rafforzamento degli organici (al 31 dicembre 2023 sono stati assunti 207 nuovi addetti), la formazione degli operatori, il potenziamento delle infrastrutture informatiche, il potenziamento dell’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e un restyling tecnologico e di grafica ambientale basata con l’utilizzo di colori e grafiche per tutte le sedi liguri. I nostri Centri per l’Impiego saranno sempre di più un luogo dove chiunque può concretamente trovare un lavoro oppure iniziare un cammino professionale”.

Nel dettaglio, nelle sedi di Ventimiglia, Albenga e Chiavari i lavori sono già stati completati, nelle sedi di Genova Centro e Sanremo i lavori sono partiti a fine 2023, a brevissimo verranno inaugurate le sedi di Sarzana, della Val Polcevera e gli Uffici Collocamento mirato di Chiavari, mentre nelle altre sedi la partenza dei lavori è imminente. Inoltre, è notizia di qualche settimana fa che l’annoso problema della sede di Savona è stato risolto: il Cpi resterà in via Molinero e potrà essere ristrutturato.

“Sono tre spot girati in Liguria, due a Genova e uno nel Cpi di Chiavari, con maestranze, attori e un regista, il sottoscritto, tutti liguri – ha affermato il regista Marcello Cesena – L’obiettivo che ci siamo prefissati in questa campagna era di comunicare in modo positivo e semplice l’esistenza di questi luoghi che sono un punto di incontro tra la richiesta e l’offerta di lavoro: sono convinto che lo abbiamo centrato”.

“Oggi è il lancio di questa innovativa campagna pubblicitaria, uno dei punti di arrivo di un lungo percorso iniziato ormai da tre anni e che ha riguardato a vario titolo tutta l’impostazione delle Politiche del lavoro in Liguria – ha detto Lucia Baudo, dirigente Centri Impiego e Collocamento mirato di Savona e Imperia – Voglio ricordare anche la web app ‘Io Centro’, chiaro esempio della evoluzione digitale della Regione, con cui tutti i cittadini possono contattare direttamente il Centro impiego di riferimento, attivarsi, consultare gli annunci di lavoro, essere a conoscenza di novità ed avvisi. Sono disponibili anche video guide che illustrano i servizi alle persone ed alle imprese forniti dal Centro impiego. Con l’utilizzo dello Spid, inoltre, il cittadino può accedere ad una varietà di servizi più personalizzati quali ad esempio lo scambio rapido e sicuro di documenti, la visualizzazione di appuntamenti ed eventi specifici al proprio percorso di ricerca del lavoro”.

“Girare questi spot è stata un’esperienza entusiasmante che non immaginavo di fare e non pensavo neanche che fosse così complicato: ci vuole molte energia per le riprese, bisogna ripetere molte volte le battute e ringrazio quindi il regista Marcello Cesena che è riuscito ad inserirmi nella parte, io infatti non avevo mai recitato prima – ha detto Matteo Consavella – Mi ha fatto anche molto piacere partecipare alla realizzazione di questi spot perché, lavorando in un Centro per l’impiego, sono quotidianamente a contatto con chi è in difficoltà e che cerca un lavoro: quando riusciamo a risolvere i loro problemi mi riempie di soddisfazione”.