Laigueglia, scontro sull’ex capannone Sar. L’ex sindaco Sasso del Verme “Persa un’opportunità”. Manfredi: “Puntiamo sull’outdoor”

Laigueglia. L’ex capannone Sar di Laigueglia, utilizzato in passato come magazzino comunale dopo gli interventi di riqualificazione, per l’ex sindaco Roberto Sasso Del Verme, che aveva iniziato i lavori e approvato il progetto nella scorsa amministrazione, doveva diventare un centro ricreativo polifunzionale. Una scelta, secondo l’ex sindaco, stoppata però dall’amministrazione comunale Manfredi che ne avrebbe sospeso la realizzazione.

Per il sindaco Giorgio Manfredi “la priorità è quella di completare il Campo dell’Orso e l’amministrazione sta ancora valutando eventuali altre soluzioni sul futuro utilizzo dell’ex capannone”.

La scelta di sospendere la nascita del centro polisportivo è stata contestata ieri sera in consiglio comunale dai banchi della minoranza, che ha chiesto spiegazioni e informazioni sul futuro dell’ex Sar e sui motivi della sospensione del progetto. Roberto Sasso Del Verme ex sindaco insieme al consigliere di minoranza D’Ippolito ha presentato un’ interrogazione al primo punto del consiglio. Sasso Del Verme su questa realizzazione aveva puntato molto anche per destagionalizzare il turismo: “Laigueglia ha perso un’ opportunità, c’era la copertura economica a bilancio. La città poteva avere una palestra, un campo di padel, un centro ricreativo polisportivo e un nuovo bar sociale, e invece è tornato ad essere un magazzino del comune in attesa di future destinazione, ma la città aspettava quest’opera”.

A stretto giro replica il sindaco Manfredi: “Il progetto prevedeva la realizzazione di un campo da beach volley all’interno del capannone ex Sar, un centro sociale anziani, che però noi abbiamo già aperto altrove, un campo che invece è già stato realizzato, ma che è attaccato al muro del capannone e non sappiamo se rispetti le regole di sicurezza, quindi abbiamo sospeso il tutto. Non era stato realizzato quasi nulla, a parte una scala di collegamento con il terrazzo e il campo da beach volley che però, come detto, non sappiamo se rispettasse le norme di sicurezza. In consiglio comunale il vice sindaco Zancanaro ha ben spiegato che si sarebbero dovute affrontare altre spese, perchè loro hanno detto che avevano contatti per la gestione dei campi, ma noi non ne abbiamo avuto riscontro”.

“Se poi la struttura non avesse trovato interesse – ha aggiunto il sindaco -, il comune si sarebbe trovato con campi al chiuso e un centro sociale anziani in un zona decentrata di cui non sapevamo se il comune avrebbe poi trovato qualcuno che potesse gestirla. Abbiamo chiesto un parere legale, per valutare se è possibile intervenire sull’esterno dell’opera, siamo infatti in zona cimiteriale, si tratta di un capannone con tetto in lamiera, d’estate molto caldo. Abbiamo discusso nel comitato turistico e concordato con le associazioni degli albergatori dove è emersa la volontà di puntare di puntare sull’outdoor e di completare il Campo dell’Orso, dove già sono previsti due campi da padel”.

Conclude Manfredi: “Abbiamo preferito dare una priorità su questo e valuteremo solo in seguito cosa fare dell’ex capannone. Prima completiamo quello, e poi a bocce ferme, dopo aver stabilito con le perizie legali quale saranno le possibilità dell’ex capannone Sar, che ha un vincolo cimiteriale, valuteremo le possibilità che ci possono essere in quella zona. Aprire in estate un centro sportivo al chiuso, una struttura con una copertura in lamiera peraltro caldissima, con due campi padel e un campo beach volley temevamo che non avesse possibilità di riuscita”.