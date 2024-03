La TOP 11 di IVG Sport: tridente con bomber “di scorta”, allenatore Sarpero

La TOP 11 di questa settimana prende in considerazione le quattro partite di Prima Categoria raccontate live dalla nostra redazione (Multedo 2 – Letimbro 2, Città di Savona 3 – Olimpic 1, Vadese 3 – Spotornese 0 e Priamar Liguria 0 – Old Boys Rensen 3) più la gara di Seconda Categoria tra Veloce e Mallare (2-3). Troppo pochi i 7 minuti di ieri (un possesso palla blando) che hanno poi decretato la vittoria dell’Albissole. Ma la stagione ceramista merita un elogio anche in questi termini, quindi per la prima volta inseriamo il mister e il nome non può essere che quello del trainer ceramista Carlo Sarpero.

NUMERO 1. Guardia della porta affidata a Kadrija del Mallare. Il portiere dei lupi è stato decisivo a inizio partita, consentendo alla squadra di chiudere in vantaggio 1 a 0 il primo tempo, e nel finale respingendo il forcing della Veloce.

DIFESA. Linea a quattro in difesa. Il primo centrale è Garbini. Non è un caso che (anche) da quando c’è lui gli azzurrogranata siano insieme all’Albissole la squadra più forte del girone, come testimonia l’imbattibilità nel girone di ritorno. Al suo fianco, Crino della Letimbro. Il classe 1992 ha sfoderato una grande prestazione contro il Multedo e insieme a Giusto ha stoppato numerosi attacchi avversari. Ai lati, la scelta è ricaduta su Beani del Savona, vero e proprio jolly in grado di ricoprire con diligenza più ruolo e bravo nel dare spinta, e Grosso del Mallare. Quest’ultimo lucido fino al triplice fischio nonostante un forcing notevole da parte degli avversari.

CENTROCAMPO. Spazio a De Luca della Veloce. Il classe 1995 con passato in Eccellenza e Promozione è un punto fermo del club savonese in questi anni travagliati. Anche nella sconfitta contro il Mallare, l’ennesima, ha comunque dimostrato il suo valore, avvicinandosi più volte per poi trovare il goal e recuperando molti palloni. Insieme a lui, Salis della Vadese, in rete contro la Spotornese e Barone del Città di Savona, anch’egli andato in goal e la cui crescita nella ripresa è stata decisa per il miglioramento della squadra.

ATTACCO. Tridente di giocatori entrati dalla panchina. Tutti e tre hanno firmato doppiette decisive e questo basta e avanza per una maglia da titolare. Sono Romano del Città di Savona, Tona della Vadese e Paini dell’Old Boyes Rensen.