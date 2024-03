La Sportiva Trail del Marchesato, Riccardo Montani ed Enrica Dematteis primeggiano sulla distanza lunga

Finale Ligure. Domenica mattina da Finalborgo, sotto un cielo grigio e minaccioso, è partita la decima edizione de La Sportiva Trail del Marchesato. Il trail che si sviluppa lungo il percorso permanente Ermano Fossati quest’anno era diviso su tre distanze, lungo tragitti immersi in panorami a confine tra il cielo e il mare della Liguria.

Gli atleti iscritti erano quasi mille e le previsioni meteo incerte non hanno spaventato i runner che dalle ore 7 si sono presentati tutti al via a seconda delle distanze da affrontare; al traguardo sono giunti, complessivamente, in 664 (147 sulla distanza lunga, 282 sulla distanza intermedia, 235 sulla distanza breve). Il comitato organizzatore, proprio a causa del maltempo previsto, ha accorciato di qualche chilometro i due percorsi più lunghi.

Riccardo Montani si è imposto nella gara più lunga, quella che sarebbe dovuta essere di 60 chilometri con un dislivello positivo di 3.000 metri. Dopo un duello iniziale con Luca Carrara, poi giunto quarto, il portacolori del team Sport Project Vco ha vinto con il tempo di 4:49’50″; alle sue spalle Philipp Ausserhofer ha tagliato il traguardo in 4:53’07″, mentre Morgan Pilley completa il podio.

Nella categoria femminile è stata Enrica Dematteis a tagliare per prima il traguardo fermando il cronometro a 6:07’36″. Dietro di lei è arrivata Valentina Pippo con il tempo di 6:22’23″, mentre Monica Francesca D’Urso è terza con 6:29’56″.

Francesco Nicola (Asd Climb Runners) vince la gara sui 38 chilometri con il tempo di 3:17’37″. In seconda posizione con 3:19’23″ si classifica Diego Angella. Sul terzo gradino del podio sale Jacopo Troiano con poco meno 5 minuti di ritardo dal vincitore.

Sulla stessa distanza ma per la categoria femminile è Martina Chialvo (Asd Podistica Valle Varaita) a vincere davanti a Maddalena Somá con il tempo di 3:58’29″. La Somá chiude con il tempo di 4:22’16″. Il podio è completato da Laura Chimienti che ferma il cronometro in 4:24’16″.

Nella gara più breve, 16 chilometri, vince come nel 2023 Simone Costa (Atletica Rotaliana) con il tempo di 1:05’19″, alle sue spalle Elia Bongiovanni e il tedesco Moritz Auf Der Heide con rispettivamente 1:07’22″ e 1:08’14″. Alice Minetti (asd Boves Run) con il tempo di 1:20’41″ vince la 16k più breve davanti a Margherita De Giuli e Anita Francesca Losisolo.

Clicca qui per consultare tutte le classifiche.

Gli organizzatori dell’Asd Trailrunners Finale Ligure, non appena tutti i concorrenti hanno tagliato il traguardo di Santa Caterina, hanno tirato un sospiro di sollievo perché la pioggia dalla tarda mattinata sino a sera è caduta copiosa mettendo a dura prova sia atleti sia volontari. Il Sentiero Ermano Fossati dell’entroterra Finalese si è dimostrato un’altra volta ancora all’altezza della situazione e ha regalato degli scorci suggestivi anche in una giornata di brutto tempo.

Da domani si lavorerà per l’undicesima edizione in programma per il 2 marzo 2025.