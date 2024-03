La simbolica Pasqua dell’Oratorio di San Bartolomeo a Varazze

Varazze. Un momento di riflessione e preghiera in vista della Pasqua, si può trovare anche nell’antico Oratorio di San Bartolomeo che fino a domani, sabato Santo, offre, grazie al lavoro della Confraternita, una suggestiva rappresentazione della Passione, Crocifissione e Morte di Gesù, realizzata dal confratello Giulio.

Non ci sono sfarzi, ma la semplicità dei simboli con i segni distintivi degli episodi della passione e morte di Gesù.

“Ci sono i denari del tradimento di Giuda, il catino e la brocca di Ponzio Pilato, la lampada dell’orto del Getsèmani – raccontano i Confratelli – la spada e l’orecchio del servo del sommo Sacerdote, il gallo del tradimento di Pietro, il drappo porpora e la corona di spine con cui i soldati vestirono Gesù, il flagello con cui venne percosso il Cristo durante la salita verso il Gòlgota, gli strumenti della Crocefissione, i dadi con cui i soldati si spartirono le vesti ed il loro elmo, la canna che sorregge la spugna usata per dar da bere al Cristo in Croce e la lancia con cui trafissero il costato per assicurarsi della morte del Messia” concludono all’Oratorio di San Bartolomeo.

Suggestione e preghiera nello storico edificio religioso.