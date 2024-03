La Pro Loco di Gorra e Olle diventa “persona giuridica”

Finale Ligure. Sabato 2 marzo nella sede sociale della Pro Loco di Gorra e Olle (alla presenza del notaio Lorenzo La Cava,assistito dalla commercialista Lara Branci) si è svolta l’assemblea dei soci tesa ad ottenere la qualifica di “Personalità giuridica” dell’associazione.

“E’ questo un altro passo importante per la nostra associazione, che dopo essere stata riconosciuta ‘Associazione di Promozione Sociale’ ed essersi regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dimostrando ora di poter accantonare a garanzia il capitale richiesto dalla legge in vigore, è arrivata ora a questo importante appuntamento”.

Dopo la lettura delle documentazioni di legge e del nuovo statuto approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci, ora il notaio può avviare l’iter burocratico per fare assegnare alla Pro Loco di Gorra e Olle la “Personalità Giuridica”, atto che dimostra “con quanta serietà sia stata gestita la Pro Loco dal suo direttivo”.

“Questo fatto unito ai riconoscimenti ottenuti per la nostra famosa sagra delle melanzane ripiene dalla Regione Liguria (sagra di qualità per l’eccellenza nella raccolta differenziata, attestato del 2014 e sagra di qualità nel 2023) è un ottimo biglietto di presentazione e di garanzia per tutti coloro che frequentano le manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Gorra e Olle Aps”.