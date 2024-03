La Galleria Malocello di Varazze ospita la mostra di arte contemporanea “Artisti a confronto”

Varazze. Da lunedì 18 a domenica 24 marzo 2024 la Galleria Malocello di Varazze, via Malocello n.37, ospita la nona edizione della “Mostra Collettiva di Arte Contemporanea”, denominata “Artisti a confronto”, organizzata dall’associazione Culturale Varaggio Art, con la partecipazione di 43 artisti provenienti da più regioni italiane e anche dall’estero.

L’esposizione ad ingresso libero, che sarà inaugurata lunedì 18 alle ore 17, resterà aperta fino a domenica 24 marzo, visitabile tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 16 alle 18. Nel corso dell’inaugurazione verranno consegnati, ad alcuni artisti, attestati e premi di “Arte Genova 2024“.

La mostra, presentata e coordinata da Luigi Cerruti, presidente di Varaggio Art, con la collaborazione dell’Associazione Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della “Città delle Donne”, per parlare d’arte e cultura e con l’assegnazione di premi e riconoscimenti ad alcuni degli artisti partecipanti, merita sicuramente di essere visitata ed apprezzata per le tante opere esposte e per le finalità che si prefigge.

Ed ecco i nominativi dei 43 artisti partecipanti al momento noti:

– Aldo Francin, Alessandra Bossi, Alessandro Cherubino, Alessia Artoni, Angie Macrì, Antonella Provaggi, Aranka Székely, Carmen Frisina, Cinzia Spolvieri, Cinzia Viola, Elena Becker, Elena Graziano, Emiliana Pista, Enrico Pizzoli, Fabio Giunta, Flavia Piccolo, Giorgio Calza, Gisella Abbate, Giulia Ghigliazza, Giulio Parodi, Giuliogol (Nicolino Giulio Centanaro), Iryna Sanotskaya, Lara Valentino, Laura Marra, Loredana Pellegrino, Lorena Lorenza Balestri, Luciano Stefanelli, Maria Cristina Camoirano, Maria Lina Filippi, Mauro Manconi, Michela Milella, Pamy Caddeo, Paolo Akis Saltarelli, Paolo De Grossi, Paolo Maria Menichetti, Paolo Pellegrino, Paolo Prato, Paula Mariut Ciobanu, Pier Giorgio Mela, Rosa Manuela Ricco, Rosanna Romano, Sonia Delponte, ThvArt Vasta.