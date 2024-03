“La Finale da bere (e mangiare)”: grande successo per il Riviera Food & Beverage ai Bagni Boncardo

Finale Ligure. Un evento che ha unito la tradizione con l’innovazione gastronomica e del beverage. Si è svolto ieri ai Bagni Boncardo di Finale il “Riviera Food & Beverage“, che ha visto la creazione di diversi stand all’interno della struttura per ben dieci ora con aziende del territorio protagoniste con i loro prodotti: Casanova Acque Minerali, Gallo, Giovannacci Caffè e Ponente Carta. Il servizio è stato portato avanti dagli studenti dell’istituto alberghiero cittadino “Migliorini-Da Vinci”.

I giovani Vittoria e Lorenzo Casanova, a cui è passata la gestione dell’azienda dopo la scomparsa del padre Claudio, si stanno cercando di innovare e portare nella gestione le loro esperienze all’estero. Entrambi plaudono la collaborazione tra le ditte organizzatrici: “C’è stata un’affluenza molto alta, è bello fare squadra in una realtà locale per un evento che abbia un obiettivo comune di valorizzazione. Un ringraziamento va anche al nostro team, al personale del Boncardo, ai ragazzi dell’Alberghiero e all’Associazione Nazionale Somelier”. Un’occasione importante per presentare il nuovo catalogo di vendita, dal vino sino alla birra passando per gli spirits: “Ma anche capire le storie dei prodotti e i volti dei produttori, conoscendoli personalmente” ha dichiarato Vittoria Casanova.

“Sono passate più di 1000 persone e 700 partite IVA“, ha specificato Oscar Gallo con estrema soddisfazione. Sono state tante le novità gastronomiche che i partecipanti hanno avuto modo di assaggiare. Il concetto principale di presentazione si è basato sul “fusion“, ovvero quel tipo di cucina che attua la combinazione di diversi elementi provenienti da due o più tradizioni culinarie: “La classica pinsa romana insieme alle acciughe, i prodotti liguri e italiani, panini con nuove farciture ed un salmone che è il più fresco che si possa trovare in tavola. Poi lo stand del Giappone, con uno chef da oltre 300 pokerie in tutto il mondo che ha presentato i Poké come dei piatti da ristorante. Questi prodotti aiutano a fare un piatto innovativo in un tempo molto rapido. Altra grande novità è la frutta crioessiccata, chiamata la frutta degli astronauti, lavorata naturalmente che perde il 90% del suo peso togliendo l’acqua che è maggior fonte di batteri. Da qui si possono fare Frappè, nuovi smoothies e dolci. Anche famosi pasticceri come Iginio Massari hanno iniziato questa collaborazione”.

Presente all’evento anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che si è complimentato con gli organizzatori per la sua riuscita, definendolo come “il biglietto da visita per promuovere l’immagine della nostra terra”. Vaccarezza è stato presente anche lo scorso anno, quando gli stand erano situati a Finalborgo: “La qualità si è elevata, si tratta di una vetrina sul mondo. L’operazione di mettere in tavola prodotti del nostro territorio, dal piatto alla bottiglia, è da sostenere anche come istituzioni perché il risultato finale è promuovere l’eccellenza e fare in modo che il turista trovi il prodotto a chilometro zero, di cui spesso ci riempiamo la bocca e raramente promuoviamo per davvero, che invece qui si trova nella sua versione migliore”.