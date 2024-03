La Cairese torna a gennaio, Boschetto: “Parlare di meno e correre di più, sbagliato tutto”

Sembrava che la Cairese si fosse sintonizzata sulle frequenze giuste. Abbandonata la possibilità di vincere il campionato, erano comunque arrivati i successi contro Imperia e Pietra Ligure e il pareggio in rimonta contro il Rivasamba.

“Pronti a giocarci i playoff nazionali” era la sintesi dell’intervista della scorsa settimana. Invece, oggi una prestazione negativa contro la penultima della classe e un pareggio per 1 a 1 che complica la corsa al secondo posto. Ma più che la mancata vittoria sono l’umore e l’arrabbiatura di mister Riccardo Boschetto a tirar indietro le lancette e a far tornare in mente la Cairese nervosa e a tratti svagata di gennaio. Sintomatico lo sfogo del mister a centrocampo postpartita insieme ai propri collaboratori.

“Abbiamo giocato molto male, abbiamo affrontato male la partita. Ci siamo seduti dopo l’1 a 0 e la partita è stata sbagliata in tutto e per tutto. Il pareggio è giusto. Non abbiamo fatto nulla per vincere. Per fare i punti bisogna parlare di meno e correre di più. In queste partite bisogna mettere una cattiveria diversa che ho visto solo nei primi 10 minuti”, questo il commento lapidario del tecnico piemontese unico a presentarsi davanti ai microfoni.