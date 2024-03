“Juve cancro dello sport italiano”: bufera su Melgrati. Tifosi inferociti, Fondazione JB al sindaco: “Chieda scusa”

Alassio. Nuova bufera su Marco Melgrati. Nessun tribunale però in questo caso, almeno per ora, ma una lettera ufficiale con richiesta di scuse e diversi post e commenti social di tifosi inferociti.

Il tema, infatti, riguarda il calcio e, nello specifico, un post del primo cittadino di Alassio, correlato da una foto di Melgrati, noto tifoso interista, insieme al giornalista Maurizio Pistocchi, in cui la Juve (o per citare il post “la Rubentus”) viene definita “Cancro dello sport italiano”.

Quindi ha rincarato la dose, in riferimento al libro scritto dall’amico Pistocchi: “… un libro che racconta 30 anni di furti, vergogna, irregolarità contabili che avrebbero portato la Rubentus a ricominciare dai dilettanti se non fossero sempre protette dalla casta”.

Un post che non è passato inosservato e, anzi, ha dato vita ad un’autentica bufera. La notizia è stata ripresa da tutti i principali siti online di calcio legati al mondo Juve: si va da “Tutto Juve” a “Juventus News 24”, da “Bianconera News” a “Il BiancoNero”, accompagnati da messaggi inferociti di decine di tifosi bianconeri.

Come se non bastasse, c’è anche chi ha già mosso passi ufficiali, ovvero Fondazione Jdentità Bianconera, che ha scritto una lunga lettera diretta al sindaco.

La Fondazione, come si evince dal sito, è “un organo istituzionale di difesa e garanzia dei diritti del tifoso della Juventus. Formata da un Team composto da 12 professionisti dell’ambito legale, della comunicazione e dell’imprenditoria, ha già intrapreso diverse azioni legali per difendere il buon nome della Società di fronte ad attacchi mediatici, strumentalizzazioni e cattiva informazione”.

La missiva è firmata dal presidente, avvocato Vincenzo Mosca, con cui è stato chiesto a Melgrati di “chiedere scusa”: ne riportiamo gli stralci più significativi (al seguente LINK la lettera integrale).

“Le affermazione del sindaco di Alassio, – si legge nella lettera, – risultano intollerabili e inaccettabili anche e soprattutto in considerazione del ruolo istituzionale del sindaco. Secondo la nostra visione, le frasi pubblicate sono indegne di un rappresentante delle istituzioni anche perché prive di fondamento e, pertanto, non soltanto esecrabili, ma addirittura oltraggiose e calunniose”.

E ancora: “Il sindaco di Alassio si è spinto a paragonare una società, oltretutto quotata in borsa, a una grave patologia oncologica maligna (tale è nella lingua italiana il significato del termine ‘cancro’). L’utilizzo disinvolto di tale parola denota, tra l’altro, una spiccata insensibilità nei confronti della malattia e, soprattutto, di coloro che ne sono affetti”.

Infine: “La Fondazione Jdentità Bianconera, con l’auspicio che non si verifichino più tali, spiacevoli episodi e che, soprattutto, vengano mantenuti toni rispettosi e moderati, con la presente è espressamente a richiedere al sindaco precisi chiarimenti in relazione alle frasi pubblicate oltre alle doverose scuse ai tifosi juventini”.

Il post di Melgrati è stato oggetto anche di un tweet del noto avvocato e opinionista televisivo Massimo Zampini: “Questo post del sindaco di Alassio riassume vari temi del mio libro (‘Juventus. Un’ossessione italiana’): gente così ossessionata dalla Juve da paragonarla a malattie, istituzioni prive di qualunque sensibilita istituzionale, giornalisti ultrà che hanno avvelenato il racconto del calcio per 30 anni”.

Melgrati, dal canto suo, non sembra però intenzionato alle scuse, al punto da rilanciare nuovamente sulla sua pagina Facebook, con chiaro riferimento a Fondazione Jdentità Bianconera: “Incredibile. Io vengo da anni sfottuto dai tifosi bianconeri (cartonato, prescritto etc.) e questa fondazione chiede spiegazioni al Comune per un post sul mio profilo privato di Facebook. Ma questi non hanno niente da fare?”.

A giudicare dai toni, dunque, la vicenda potrebbe annoverare nuovi interventi e colpi di scena.

IL POST DEL SINDACO MELGRATI