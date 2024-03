Juniores, il Finale continua a correre in vetta. Mambrin: “Con i ragazzi ho le stesse bruciature e una speranza comune”

Finale Ligure. Mentre la Prima Squadra ha avuto un ultimo periodo positivo dopo una stagione veramente complicata, che gli ha rilanciati in chiave salvezza, la Juniores del Finale sta continuando il suo percorso che li vede al primo posto in classifica.

Contro la Genova Calcio è arrivato un successo di misura che mister Marco Mambrin ha accolto con parecchia soddisfazione: “Abbiamo fatto un buon primo tempo con tre occasioni sventate dal loro portiere, che è stato veramente bravo. Il giro palla ha fatto molto stancare i nostri avversari, che nella ripresa siamo riusciti a castigare con il gol di Calefato. Nel finale c’è stato un loro arrembaggio ma i difensori sono stati proprio bravi”.

Un ritorno al Borel per lui dopo l’esperienza in Juniores Nazionale, Mambrin dice di aver trovato “terreno fertile” in questa avventura: “Questo è un bel gruppo, composto da giocatori forti. Merito del lavoro passato svolto da Sgambato e Saccone negli ultimi due anni. Ho portato le mie idee e i ragazzi le hanno sposate dopo il periodo estivo che, per via di tutti i vari impegni lavorativi, ci ha un po’ tarpato le ali. Recuperati tutti i giocatori ci siamo messi in marcia“.

Nonostante le varie difficoltà della Prima Squadra, la leva Juniores ha sempre mantenuto la propria continuità nell’arco della stagione. In settimana è arrivata una notizia: il club è primo per impiego e valorizzazione dei giovani in Promozione.

“La collaborazione è stata massima con Monti, Biolzi e Delfino – dichiara Mambrin -. E lo dimostra proprio questa classifica sui giovani, che ci vede al primo posto con grande distacco sulle altre. Dev’essere un orgoglio per questa società. Ci sono tanti prodotti interni che stanno facendo il loro percorso. Purtroppo la Prima Squadra non ha ingranato ma sono convinto che, tra la base della Juniores e il lavoro che sta facendo mister Delfino, ci sono delle buone prospettive e la società deve sfruttarle per il futuro“.

Il trade union tra squadra e allenatore è presto fatto: “Loro hanno la bruciatura della finale dello scorso anno, come io ho le mie. Due anni prima ero io a giocarmi la finale contro la Fezzanese, perdendo agli ultimi dieci minuti. Cosi come ho perso la finale regionale da giocatore. Ho tanta voglia di riprovarci ancora. Il merito è tutto loro per avermi seguito in questa mia speranza, così come del mio collaboratore Jurgen Dakaj che dà continuità al buon lavoro svolto l’anno precedente”.

“Sono loro il futuro e la società penso ne sia pienamente consapevole“. Uno spogliatoio che racchiude uno spirito di squadra decisamente forte: “Questo gruppo di 2004 ha una lunga storia che, con i 2005 e 2006, deve diventare il Finale del futuro. C’è coesione con l’ambiente e tante storie che hanno vissuto, come si vede dallo striscione per chi ne conosce il significato“.

Infatti, quel “Daje Boyz” è un motto trasformato in striscione nella finale regionale dello scorso anno e, successivamente, tenuto come una sorta di reliquia in memoria di Nicolò Trifoglio, il giovane scomparso lo scorso ottobre che era amico di tutto il gruppo giallorossoblù.

“La Juniores non è una categoria che sminuisce. Anzi, sto lavorando con soddisfazione perché l’importante è che mi si permetta di lavorare con un gruppo da allenare a cui dare un gioco. Quest’anno il livello del campionato è discreto con un bel altalenarsi in vetta, speriamo di poter portare fino alla fine questo primo posto. Praese, Campomorone, Genova Calcio e l’incredibile Legino, che ha fatto un girone di ritorno oltre le più rosee aspettative. Però noi dimostriamo che con le “piccole” si possono perdere dei punti. Anche loro possono mettere in difficoltà. E così è anche per la Prima Squadra, dove ci vogliono sempre le condizioni giuste. Sicuramente è da qualche anno che mi sento pronto, ho raccolto esperienze che prima non avevo“, conclude Mambrin.