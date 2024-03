Insegnanti di sostegno, il Consiglio regionale unanime: “Il Governo sblocchi le assunzioni”

Liguria. Approvato all’unanimità in consiglio regionale l’ordine del giorno proposto da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e firmato da tutti i consiglieri che impegna il presidente Toti e la sua giunta a interloquire col Governo per richiedere l’applicazione dell’articolo 59 per l’immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno. Parere favorevole anche dall’assessora alla Scuola Simona Ferro.

“Ho raccolto l’allarme sollevato dal mondo della scuola e degli insegnanti di sostegno, sconcertato dall’omissione nel Milleproroghe 2024 della proroga della procedura straordinaria di assunzione di docenti specializzati di sostegno. Tale procedura, precedentemente estesa fino all’anno scolastico 2022/23, è di vitale importanza per garantire la continuità e la qualità dell’educazione per i bambini con fragilità”, commenta Pastorino.

“Dopo anni di impegno, risorse economiche, fisiche e umane investite da parte dei docenti specializzati, il mancato rinnovo della procedura crea incertezza sul loro futuro professionale. Le iscrizioni superano i posti disponibili a livello nazionale, ma in Italia sono sette le regioni (l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, la Lombardia, la Toscana, il Veneto e la Liguria) dove la carenza di insegnanti e la disparità tra candidati e posti è evidente e preoccupante”.

“Chiediamo una risposta tempestiva da parte delle autorità competenti per garantire la continuità e la qualità dell’insegnamento per tutti gli studenti, inclusi quelli con fragilità, promuovendo così un sistema educativo equo e inclusivo”, conclude Pastorino.