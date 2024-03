Indice del clima del Sole24Ore, Savona scivola dal 2^ al 23^ posto

Savona. Dal secondo posto nel 2023 al 23^ posto nel 2024. E’ quello occupato da Savona nella nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano di lunedì 25 marzo. La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della “Qualità della vita” realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo”.

I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti metereologici di 3bmeteo.

Al primo posto della classifica di quest’anno è Bari, che quindi si qualifica come la città con il miglior clima in Italia con otto ore e mezza di sole al giorno, nove giorni di precipitazioni estreme all’anno, settantaquattro giorni di pioggia su 365, solo 158 giornate l’anno fuori dal comfort climatico, cioè con un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30 per cento, e brezza estiva a 7,2 nodi medi giornalieri.

Savona si distingue in “positivo” per la minore frequenza media annua di ondate di calore, con soli tre sfioramenti oltre i 30 gradi per tre giorni consecutivi. Segue il capoluogo di regione Genova con quattro ondate.

La città della Torretta è anche in fondo alla top ten per le piogge, cioè i giorni annui in cui si registrano accumuli superiori ai 2 millimetri in almeno una fascia oraria (media del periodo 2011-2021). E’ al 42^ posto della classifica dei giorni freddi, cioè quella che calcola i giorni annui con temperatura massima percepita inferiore ai 3 gradi (media periodo 2011-2021).

E’ piuttosto in giù, invece, nella classifica del soleggiamento (e cioè le ore di sole al giorno calcolate sulla media del periodo 2008-2018) di cui occupa il 70^ posto; in quella dell’umidità relativa che calcola i giorni annui fuori dal comfort climatico superiore al 70 per cento o inferiore al 30 per cento (media periodo 2011-2021) di cui occupa il 93^ posto; in quella degli eventi estremi, cioè dei giorni totali con accumuli di pioggia superiori ai 40 millimetri per fascia esaoraria (periodo 2011-2021) di cui occupa il 98^ posto. E’, invece, al 103^ posto della classifica che analizza le raffiche divento, che e che calcola i giorni totali con raffiche superiori ai 25 nodi (nel periodo 2011-2021).