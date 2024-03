Inchiesta sul dossieraggio, anche il presidente Toti nella lista degli spiati: “Conseguenza malata di un odio sociale diffuso”

“Apprendo dalla stampa di essere tra coloro su cui qualcuno, addirittura funzionari dello Stato con compiti delicatissimi, avrebbe costruito dossier, non si sa bene a che fine ma certamente non benevolo – commenta Toti sui social -. L’attività di dossieraggio, lo spiare dal buco della serratura cariche istituzionali, politici, o comunque personalità in vista credo sia il frutto malato di una mentalità che si è ormai diffusa in questo Paese, cioè che ci sia sempre qualcosa di marcio, qualcosa di nascosto, qualcosa di torbido. È la conseguenza malata di un odio sociale diffuso, che ha trasformato il merito e il consenso in qualcosa da punire, legato a imbrogli e non a capacità. È la voglia di abbattere per sentirsi uguali invece di impegnarsi per sentirsi migliori”.

“Quando poi il dossieraggio avviene, come pare, a senso unico, solo verso una parte politica, porta con sé una ulteriore pericolosissima conseguenza: non basta il consenso popolare per essere legittimati a governare un Comune, una Regione, lo Stato o semplicemente per avere successo. Se la gente sbaglia a votare o scegliere, qualcuno deve intervenire per ricordargli qual è la parte giusta della politica. Immaginatevi le prese di posizione se simili dossier avessero investito personalità della sinistra. Invece il silenzio questa domenica mattina rimbomba più della pioggia che cade”.

“Non è certo piacevole sapere che qualcuno sbircia nella tua vita, anche se non hai nulla da nascondere. Ancor peggio è sapere che qualcuno, tra familiari, amici e collaboratori, è oggetto di dossier solo perché la vita lo ha messo accanto a una persona in vista. Spero che le autorità preposte facciano presto chiarezza, ma soprattutto che finisca una atmosfera nel Paese che è il brodo di cultura di chi lavora nell’ombra per scoprire, o inventare, peccati altrui. Che spesso sono invece i peccati di chi scheda e giudica”, conclude Toti.

Cavo e Bozzano: “Fatto grave che lede anche l’ideale democratico della carica eletta”

Ilaria Cavo, deputata e coordinatrice della Lista Toti a cui si unisce Alessandro Bozzano, capogruppo in regione della Lista Toti, commentano: “Quanto appreso oggi in merito al caso di dossieraggio nei confronti del presidente Toti è fatto molto grave. L’azione in sé, agita su cariche istituzionali, ma valevole in generale, è da condannare non perché insista su una persona a noi vicina che nulla ha di certo da nascondere, ma per stigmatizzare l’intero meccanismo che sta emergendo e contro cui dobbiamo tutti ribellarci, qualunque nome sia riportato sul fascicolo. La fiducia nella magistratura è indiscussa e ci auguriamo si possa fare al più presto piena luce sulla questione. Lo dico anche essendo io stessa giornalista: questo connubio illecito tra fonti di informazione e giornalismo che attende il momento opportuno per cercare di colpire e ledere la credibilità della persona presa di mira, si spera essere un caso isolato e mi aspetto siano molte le voci di stupore e indignazione che si leveranno contro quanto letto. Pensare che si metta in atto un meccanismo di raccolta dati e diffusione creando un dossier al solo scopo di colpire persone e cariche istituzionali legittimamente elette lede anche l’ideale democratico della carica e del ruolo stesso dei cittadini. Questo spiare alla ricerca di un marcio presupposto, di retropensiero costante va messo in mora, è inaccettabile e fa male alla democrazia”.

“Questo atteggiamento credo sia una vergogna tutta italiana da condannare e su cui intervenire al più presto. Non è accettabile o giustificabile il tentativo di attaccare chiunque attraverso informazioni che emergono oltre la politica. Probabilmente questo è solo il frutto di chi non riesce ad emergere con una politica seria fatta di buoni argomenti e concreti programmi. Chi non sia in grado di presentare progetti veri, cerca di prevalere sulla controparte politica con mezzi come i dossier che raccontano il personale di ognuno ledendo quella personale privacy che dovrebbe rimanere racchiusa nella più stretta intimità. Allo stesso modo, si sfrutta la magistratura come arma a disposizione di chi non sia in grado di elevare la politica al giusto rango di elemento essenziale per il confronto”.

“Non ci sottrarremo a critiche costruttive, ma respingiamo fermamente questo modus operandi che sconfina dal lavoro istituzionale, focalizzando l’attenzione sul nostro impegno per la trasparenza e l’integrità nella vita politica” concludono.