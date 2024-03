Incendio in via Venezia a Savona, dimessi i cinque ricoverati. Quattro appartamenti inagibili

Savona. Sono state dimesse oggi le due persone ancora ricoverate nel reparto di medicica d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona rimaste intossicate durante l’incendio divampato intorno alle 3 di sabato notte in un appartamento in via Venezia a Savona.

In totale i feriti (fortunatamente non gravi) sono stati 5, tre di loro sono stati dimessi il giorno stesso (ieri).

Gli abitanti dello stabile sono scesi in strada poco dopo lo scoppio del rogo allertati da una residente. Le abitazioni al momento dichiarate inagibili sono quattro. Nel pomeriggio il sindaco firmerà un’ordinanza.

Le famiglie evacuate hanno trovato una sistemazione alternativa in autonomia, una è stata accolta in seminario.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per lo spegnimento e la bonifica dell’incendio, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti del caso. Oltre ai pompieri sul posto sono intervenuti ambulanze della croce bianca e della croce rossa di Savona, della croce oro di Albissola Marina, l’automedica del 118 ed i carabinieri.

La Procura di Savona ha aperto un fascicolo conoscitivo per poter acquisire elementi sull’accaduto, ma non ci sono, almeno a questo stadio, ipotesi di reato.