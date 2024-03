Savona. Un incendio è divampato intorno alle 3 della notte scorsa al sesto piano di un edificio in via Venezia a Savona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e ambulanze della croce bianca e della croce rossa di Savona, della croce oro di Albissola Marina, l’automedica del 118 ed i carabinieri.

Quattro persone residenti nello stabile hanno avuto necessità di essere trasferite all’ospedale e perciò sono state trasportate in codice verde al San Paolo di Savona.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per lo spegnimento e la bonifica dell’incendio, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti del caso.

Intanto, una parte dell’edificio è stata dichiarata inagibile e circa 20 persone sono state sfollate: alcune al momento hanno trovato ospitalità da parenti e amici, mentre per altre sono state attivate le procedure di accoglienza da parte della Prefettura o delle pubbliche assistenze.