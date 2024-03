Incendio in ex frantoio a Villanova, la statale 453 chiusa al traffico per motivi di sicurezza

Villanova d’Albenga. A seguito dell’incendio di un frantoio in disuso divampato ieri, su disposizione dei vigili del fuoco è stata disposta la chiusura della statale 453 della Valle Arroscia per Pieve di Teco in entrambi i sensi di marcia.

Dopo il sopralluogo, la circolazione dei mezzi è stata interrotta per ragioni di sicurezza. Verrà posizionato un impianto semaforico lungo la comunale per Ortovero per mitigare i disagi, mentre un’altra viabilità alternativa potrebbe essere la strada via Vendone-Arnasco.

Il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra: “Si tratta di un vecchio frantoio pericolante. E’ intervenuta Anas perché, pur essendo su territorio comunale, la strada è di sua competenza. Questa mattina alle 7 l’ufficio tecnico ha inviato un tecnico esperto per valutare la staticità e si è provveduto a posizionare apposita segnaletica per segnalare la chiusura e il divieto al transito della via che collega Villanova a Ortovero”.

“Purtroppo pur comprendendo il disagio siamo stati costretti ad intervenire e a chiudere la strada per scongiurare qualsiasi rischio”, conclude Balestra.