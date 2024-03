Incendio Cairo: a fuoco una baracca vicino al cimitero

Cairo Montenotte. A fuoco una baracca per attrezzi da lavoro in uno degli orti che costeggiano viale Vittorio Veneto, a poca distanza dal cimitero.

L’incendio è divampato intorno 20:30, tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco.

Al momento la squadra di Cairo Montenotte è in azione per cercare di domare il rogo, per evitare che si espanda anche alle baracche vicine.

Ancora da valutare le cause che hanno provocato l’incendio, fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto presenti anche i carabinieri.