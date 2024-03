Incendio boschivo a Dego: in corso la bonifica, ma resta il presidio notturno [AGG]

Dego. Aggiornamento ore 19.31 E’ stato domato l’incendio boschivo divampato oggi pomeriggio a Dego: è già stata disposta la bonifica dell’area interessata dal fronte fuoco, tuttavia, a titolo precauzionale e in relazione alla possibilità di nuovi focolai, è stato istituito un presidio notturno per monitorare la situazione del rogo.

In corso gli accertamenti investigativi che hanno portato all’origine delle fiamme.

– Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nel primo pomeriggio a Dego, in località Ganci. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo, oltre a personale del comando dei vigili del fuoco di Savona e volontari Aib in arrivo anche da altri comuni valbormidesi, a supporto delle attività di spegnimento.

Data la zona impervia e le dimensioni del fronte di fuoco è in azione l’elicottero con lanci d’acqua continui per circoscrivere e domare le fiamme, coadiuvando le squadre impegnate a terra e con l’obiettivo di evitare una ulteriore estensione del rogo, che, secondo le prime informazioni, si è rapidamente esteso anche per le raffiche di vento.

Restano ancora da appurare le cause che hanno originato l’incendio.

L’allarme sarebbe scattato a seguito della densa colonna di fumo che si è sprigionata con le fiamme. Nell’area interessata non ci sarebbero abitazioni.