Savona. Una notte di paura per la città, ma soprattutto per le zone vicine a via Venezia quando, intorno alle 3 di stanotte, è divampato un pauroso incendio all’interno di un appartamento di un palazzo. Sul posto c’era anche il sindaco Marco Russo.

“Sono stato svegliato dalla centrale operativa della Questura – spiega ai microfoni di IVG.it – Dopo la telefonata mi sono subito recato in via Venezia dove ho trovato la macchina dei soccorsi in azione e mi sono immediatamente adoperato, insieme ai vigili del fuoco, dopo aver capito l’entità del problema, della sistemazione delle persone che stavano uscendo dalle loro abitazioni”.

È in costante contatto anche in queste ore, il primo cittadino, per capire come proseguono le verifiche e come stanno i residenti dell’edificio.

“Un grande plauso ai vigili del fuoco – sottolinea Marco Russo – non solo per la loro efficienza di sempre e il loro modo di intervenire e operare, ma soprattutto per come si sono relazionati con le persone spaventate dall’emergenza. Nell’organizzare il soccorso e l’accoglienza gestendo perfettamente la criticità come tutte le altre forze dell’ordine e i soccorsi impegnati nella circostanza”.