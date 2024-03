In Sala San Carlo una conferenza sui 60 anni del Cersaa di Albenga

Albenga. La Fondazione Oddi, con il patrocinio dell’assessorato a turismo e cultura del Comune di Albenga e la collaborazione di Mario Moscardini propone, per la rassegna “Albenga Passato e Presente”, sabato 23 marzo alle 17 nella Sala San Carlo di via Roma 58 la conferenza, ad ingresso gratuito, “Il Cersaa di Albenga. Il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola: 60 anni di ricerche e progetti realizzati ad Albenga e destinati al mercato nazionale e internazionale”. Relaziona il direttore generale del Cersaa Giovanni Minuto.

Il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (Cersaa), fondato nel 1961, è un’Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria. Si pone quale obiettivo principale quello di sperimentare nuove tecnologie, tecniche e prodotti per far fronte alle sfide poste da un’agricoltura in continua evoluzione e aggiornamento. Il Cersaa promuove la qualità, la valorizzazione e la tutela dei prodotti agricoli; fornisce supporto tecnico nelle iniziative gestite direttamente dalla Camera di Commercio; favorisce l’internazionalizzazione delle imprese delle filiere agricole.

Il Cersaa è cresciuto dal 1961 sino ad oggi in modo continuo e costante, aggiornando e adeguando il suo rapporto con il territorio e le imprese agricole al fine di ascoltarne le esigenze e, conseguentemente, realizzare strumenti che siano di aiuto alla loro competitività e alla crescita dell’intero settore agroalimentare su scala regionale e nazionale.

Verranno affrontati in un dibattito aperto al pubblico le idee e i progetti che negli ultimi anni hanno distinto il Cersaa in Europa e nel mondo e le prospettive dell’immediato futuro. Coordina Mario Moscardini.

Al termine della conferenza a tutti i partecipanti verrà offerto un rinfresco dalla Fondazione Oddi.