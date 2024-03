In ritardo il nuovo piano regionale sui crematori, Gratarola: “Delibera in dirittura d’arrivo”

Liguria. Il consigliere regionale Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione) ha presentato un’interpellanza alla giunta in cui ha chiesto per quale motivo la bozza del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori non è ancora arrivata nella competente Commissione del Consiglio regionale.

Il consigliere, durante la seduta odierna dell’Assemblea legislativa ligure, ha rilevato che è la bozza prevedrebbe parametri che non permetterebbero la costruzione di un nuovo forno crematorio e che la bozza non è arrivata nemmeno nella commissione competente per l’analisi della proposta.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che la proposta dovrebbe essere portata entro poche settimane all’esame della Giunta e ha precisato che l’iter è stato molto più lungo del previsto per trasferimenti e collocamenti a riposo del personale coinvolto nella stesura e analisi della bozza di piano.

La tempistica allungata è stata motivata da discussioni interne al gruppo di lavoro, in particolare sul punto della relazione statistico-demografica, che dovrebbero presentare i Comuni, relazione che deve fornire un’indicazione chiara sulla necessità di creare un nuovo impianto.

“La problematica – ha concluso – dovrebbe aver trovato una formulazione definitiva compatibile con le norme in essere”.