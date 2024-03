In cammino lungo la Liguria con “Pechin’ Haspresc – La Via dei Pellegrini”

Provincia. Il Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli organizza l’iniziativa “Pechin’ Haspresc – La Via dei Pellegrini”, a cui potranno partecipare ragazzi, ragazze e adulti dai 16 anni (compiuti entro il 31 marzo 2024) ai 45 anni dal 21 al 24 agosto. “Il Giubileo del 2025 si avvicina e anche la nostra diocesi ha deciso di mettersi in cammino con un’attività un po’ particolare che chiederà a tutti voi e ad alcuni in particolare di mettersi in gioco a partire da alcuni temi essenziali che compongono l’esperienza straordinaria del ‘pellegrinaggio'”, spiegano i responsabili della “PG”.

In una lettera papa Francesco ricorda che “Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante. Il prossimo Giubileo potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e fiducia come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l’urgenza. Per questo ho scelto il motto ‘Pellegrini di speranza”.

“Pellegrini di Speranza” è dunque il tema guida scelto dalla Pastorale Giovanile diocesana per questo evento che chiamerà dieci coppie a percorrere un cammino attraverso la Liguria e non solo. Un cammino ricco di spiritualità, storia, tradizioni e soprattutto gioco. “Sarà una vera e propria gara ma con un tocco personale, secondo lo stile che abbiamo sperimentato in questi anni”, sottolineano i promotori. Ci saranno due tipologie di coppie: la tipologia A è una formata da un minorenne di 16 anni e un maggiorenne di 20 anni (entrambi compiuti entro il 31 marzo), la tipologia B è formata da due persone che abbiano compiuto 18 anni almeno entro il 1° agosto 2024.

Le coppie che vogliono candidarsi non possono farlo autonomamente ma devono essere promosse e sponsorizzate da un gruppo di appartenenza, una parrocchia, un’associazione, un movimento, famiglia o amici. Ciascuno può candidare quante coppie vuole e ogni coppia dovrà avere il proprio materiale, il proprio “reel”, la propria scheda e via dicendo. Il materiale al completo dovrà essere inviato entro e non oltre il 15 maggio via e-mail all’indirizzo info@pastoralegiovanile.sv.it.

Tra il 15 e il 25 maggio l’équipe della Pastorale Giovanile, aiutata da alcuni animatori, visionerà le candidature e farà una prima selezione delle coppie che passeranno alla fase successiva. Fra il 25 maggio e il 5 giugno i “reel” delle coppie selezionate saranno caricati sul profilo Instagram della “PG”. Da quel momento tutti potranno votare le coppie che riterranno idonee a passare alla fase successiva. Entro il 30 giugno si decreteranno le dieci coppie che parteciperanno alla gara mediante una prova o sfida. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web pastoralegiovanile.sv.it/news/pechin-ha-spresc-la-via-dei-pellegrini.