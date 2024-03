Imballaggi, Coldiretti: “Vasi esclusi”. Cia: “Maggiore peso nella filiera agroalimentare”

Liguria. Il 15 marzo la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La situazione è la seguente: nella Comunità Europea i rifiuti da imballaggio non fanno che aumentare; serve perciò trovare una soluzione equa e praticabile per arginare il problema. Come fare per evitare di caricare di ulteriori oneri un settore già oberato come quello dell’agricoltura e mantenere l’equilibrio tra target ambientali e competitività delle imprese? L’applicazione del principio di reciprocità nella direttiva imballaggi è una prima risposta e un passo avanti fondamentale per ottenere linee guida realmente comunitarie e sottoporre alle stesse regole tutti gli imballaggi che entrano nell’Unione Europea.

“L’accordo raggiunto all’unanimità tra gli Stati membri” – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – “rappresenta un importante passo in avanti sulla proposta iniziale della Commissione, che avrebbe invece avuto un effetto devastante sulle imprese agroalimentari italiane”.

Tra le nuove restrizioni ci sono alcuni formati di imballaggio, tra cui la plastica monouso per frutta e verdura non trasformate che dal 2030 dovrà sparire. Ma anche le piccole confezioni monouso per condimenti, salse, mini prodotti cosmetici e da toilette (flaconi). L’intesa raggiunta, seppur ancora provvisoria, permette di applicare il principio di reciprocità ai prodotti che provengono da fuori UE. In poche parole: i prodotti che entrano devono rispettare le stesse regole di quelli che circolano e di quelli che escono.

Pur non contenendo tutti gli aspetti positivi rispetto alla posizione del Parlamento Europeo, grazie anche al lavoro di Coldiretti e Filiera Italia sono stati evitati incomprensibili e impraticabili decisioni, che non tengono conto dell’impatto economico sulle imprese: tra le misure più penalizzanti per le aziende dell’agroalimentare italiano c’è senza dubbio l’obbligo di riuso delle bottiglie di vino, spiriti e latte, oltre ai divieti relativi al comparto dei vasi per le piante dei nostri florovivaisti.

Nello specifico, per i florovivaisti l’Unione Europea aveva chiesto che tutti i vasi, a prescindere, fossero considerati imballaggi, con il rischio di un grave danno alle imprese florovivaistiche italiane a scapito di una concorrenza sleale. Grazie all’azione combinata di Coldiretti e Assofloro, invece, il risultato è stato che i vasi che vengono utilizzati dalle aziende florovivaistiche per la coltivazione di piante e fiori non saranno considerati imballaggi ma beni strumentali alla coltivazione. “Il sistema florovivaistico, unito, ha bloccato gli interessi di una lobby privata per un contributo non dovuto e che avrebbe causato gravi danni a tutto il settore italiano,” proseguono. “Che sia da esempio e da apripista agli altri settori per un dialogo volto sempre agli interessi sì ambientali, ma senza mai dimenticare quelli delle imprese e dei lavoratori.”

In futuro bisognerà re-intervenire per risolvere alcune criticità che persistono per il settore dell’ortofrutta, per tutelare di più le piccole e medie imprese e per gestire al meglio la concessione di deroghe, che rischia di frammentare il mercato europeo rendendolo più complesso per chi esporta.

“Nel frattempo”, concludono Boeri e Rivarossa, “continuiamo a lavorare per un’Europa uguale per tutti, a partire dall’utilizzo di bioplastiche totalmente biodegradabili e compostabili, vero e proprio strumento di transizione ecologica e di orgoglio italiano”.

E sempre sul fronte delle misure UE per il settore agricolo: “Si intravede un’Europa intenzionata a semplificare la vita degli agricoltori”. Cia-Agricoltori Italiani accoglie così il pacchetto di misure a revisione immediata della Pac e il Non Paper sul rafforzamento del valore dell’agricoltura lungo la filiera, appena presentati dalla Commissione Ue.

A una prima lettura, Cia considera entrambi i documenti una risposta concreta al comparto, dopo mesi di mobilitazioni, con la Confederazione impegnata tra bilaterali a Bruxelles e tavoli con le istituzioni nazionali.

Per Cia è positivo, quindi, che la Commissione Ue stia passando ai fatti con ulteriori proposte per la semplificazione dell’attuale Pac già nel breve periodo. A riguardo, sotto i riflettori l’introduzione della “volontarietà”, retroattiva dal 1° gennaio, sulle misure della condizionalità più controverse e strategiche, con deroghe e possibilità di inserirle negli eco-schemi. Certo è che gli Stati membri dovranno saper gestire questa maggiore sussidiarietà.

Piace a Cia anche l’apertura a una Pac più flessibile, viste le emergenze degli ultimi anni, e quindi che siano state inserite più chance di modifica al Piano strategico e snelliti monitoraggio e controlli, esonerando le aziende piccole, sotto i 10 ettari.

Il Non Paper, poi, riflette la lunga battaglia di Cia sul riconoscimento del valore degli agricoltori lungo la filiera agroalimentare. Interessante l’ipotesi di un Osservatorio, come proposto dalla Confederazione, su costi di produzione, prezzi e margini; il rafforzamento dei Contratti e il potenziamento delle Organizzazioni di produttori (Op) con le modifiche previste sull’OCM, Organizzazione Comune del Mercato, per migliorare l’aggregazione e correggere gli squilibri.

“L’agricoltura del futuro è sempre più europea e Bruxelles ci vedrà sempre più spesso. Dobbiamo lavorare a braccetto, e rapidamente, su misure e strumenti davvero rispondenti alle esigenze dei nostri produttori – commenta il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini – e in equilibrio con la transizione green che la nostra agricoltura non vuole certo abbandonare”.

“Il processo di semplificazione della Pac è appena cominciato, seguiremo passo dopo passo, perché si può fare di più. Non è da oggi, poi, che spingiamo sull’urgenza di vera equità lungo la filiera; quindi, ben venga il Non Paper come leva per affrontare la questione, rafforzando anche la direttiva sulle pratiche commerciali sleali” conclude Fini.