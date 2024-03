Il vescovo di Albenga Guglielmo Borghetti compie 70 anni: “Una vita dedicata al servizio e alla vocazione”

Il 25 marzo di oggi segna una data significativa per la Chiesa di Albenga: il 70° compleanno di Mons. Guglielmo Borghetti, il Vescovo che da 9 anni guida la diocesi di Albenga-Imperia. La sua instancabile dedizione e il servizio devoto non si limitano soltanto alla comunità di Albenga, ma si estendono all’intera Chiesa cattolica. Mons. Borghetti è unanimemente riconosciuto per il suo impegno straordinario e la sua passione nell’opera di guida spirituale e pastorale.

Mons. Borghetti, sorpreso dal tempo che passa, ieri sera, ha condiviso con me una riflessione personale che risuona profondamente non solo nei corridoi della spiritualità ma anche nei sentieri della vita quotidiana: “È per me una sorpresa trovarmi a 70 anni, non me ne sono accorto del tempo che passava, una cosa dietro l’altra affrontata con passione, consapevole di servire un meraviglioso Signore; dolori intimi e gioie intense, pasticci e piccoli risultati etc etc.” Queste parole offrono una finestra sulla sua anima, mostrandoci un uomo che ha vissuto pienamente la sua vocazione, con tutti i suoi alti e bassi, sempre con uno sguardo rivolto al servizio divino.

Il Vescovo si identifica con un personaggio dei Buddenbrook di Thomas Mann, che afferma: “si ha l’età che si sente di avere”. Questa filosofia di vita riflette l’eterna giovinezza dello spirito di Mons. Borghetti, un uomo che, nonostante l’età, si sente ancora giovane, pieno di progetti e di speranze per il futuro. “Mi sento ancora un giovane con tanti progetti.. bah! Forse è solo senescenza precoce!” scherza, mostrando un umorismo che lo ha sicuramente aiutato a navigare i momenti più difficili della sua vita e del suo ministero.

Mons. Borghetti ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, guidato da una profonda fede e da una vocazione che non si è mai attenuata. La sua presenza in mezzo a noi ha lasciato un’impronta indelebile sulla comunità di Albenga, portando avanti progetti innovativi e instaurando un dialogo costruttivo tra la Chiesa e la società civile. Qui, in fotografia, il Vescovo Borghetti insieme a Ginetta Perrone del Cav-ingauno, alla tradizionale Giornata per la Vita con la primula benedetta, segno dell’accoglienza incondizionata della vita che nasce.

Oggi, mentre festeggiamo i suoi 70 anni, è importante riconoscere non solo il suo ruolo di guida spirituale ma anche il suo impatto come cittadino attivo e impegnato nel tessuto sociale. Mons. Borghetti ci ricorda che, indipendentemente dall’età, possiamo continuare a sognare, a lavorare per un mondo migliore e a servire con amore coloro che ci circondano.

Il suo compleanno diventa così un momento di riflessione e di gratitudine per tutto ciò che ha dato e continua a dare. La sua vita è un esempio luminoso di dedizione, umiltà e forza interiore, che ispira non solo la nostra diocesi ma tutti coloro che hanno la fortuna di incrociare il suo cammino.

Auguro a Mons. Guglielmo Borghetti un felice 70° compleanno, con l’auspicio che i suoi anni futuri siano colmi di gioia, pace e continuo servizio amoroso. La sua storia ci insegna che, non importa quanti anni abbiamo sulle spalle, ciò che conta è lo spirito con cui affrontiamo ogni giorno.

Eraldo Ciangherotti