Il pizzaiolo finalese Massimo Buschini protagonista al “Salotto delle Celebrità” del Festival di Sanremo

Finale Ligure. Massimo Buschini, il pizzaiolo del ristorante-pizzeria “La Piazza” di Finale Ligure, tra i protagonisti del “Salotto delle Celebrità” del Festival di Sanremo, l’ormai noto e originale talk-show dedicato all’hospitality di personaggi famosi e vip presenti durante la kermesse canora.

Assieme ad altri undici pizzaioli scelti e selezionati dall’organizzazione, è stato considerato uno dei primi cinque più bravi pizzaioli al mondo (secondo l’organizzazione dell’evento condotto da Fabio Ferrara, Vincenzo La Porta, Simone Scancarello e Tommaso Dattoli) E grazie a questo format è nato un gruppo scelto per altri eventi ancora più importanti: “Rimarrà una sorpresa che scoprirete dopo l’estate…” afferma lo stesso Buschini.

Dal 16 al 20 febbraio ha portato un suo giovane allievo, Samuele Ferro, al campionato mondiale della pizza senza frontiere di Rimini, il quale ha gareggiato con altri 300 pizzaioli da tutto il mondo ottenendo la ventesima posizione grazie alla speciale “Avocado Pizza” (un mix di farina bio macinata a pietra e macinata a cilindro al Molino Marino: “Una eccellenza italiana: purea di avocado, salsiccia di Bra, provola affumicata piemontese, cipolla rossa di Tropea caramellata. Abbiamo studiato assieme tutto gli ingredienti e siamo stati al Molino Marino proprio per comprendere l’importanza dei prodotti di qualità e di identità territoriale” aggiunge ancora il pizzaiolo finalese.

Nel suo curriculum anche il ruolo di insegnante della pizza napoletana e l’utilizzo del forno a legna a Stanford Connecticut nel 2017 e ha tenuto un Masterclass a Tenerife, Anversa e Breda. “Ho avuto maestri come Luciano Sorbillo e Piergiorgio Giorilli, oltre ad aver collaborato con mio fratello che è stato sous chef sulle navi da crociera. Nel 2016 sono diventato maestro pizzaiolo (istruttore Pgm, una delle certificazioni più importanti nel settore)”.

“Abbiamo cucinato insieme per diversi eventi dietro le quinte di programmi televisivi e abbiamo ottenuto anche un riconoscimento con dedica da parte di Vittorio Sgarbi”.

“E in programma per il 2024 anche una iniziativa per insegnare ai bambini l’arte della pizza…” conclude Massimo Buschini, pronto ancora a rappresentare a livello internazionale una delle principali eccellenze gastronomiche del Made in Italy come la pizza.