Il Multedo vince, aumenta il peso di Masone vs Savona: ci saranno gli Ultras

Nel recupero del match rinviato per pioggia, il Multedo ha consolidato il secondo posto battendo 2 a 1 il Masone. Gli uomini di Bazzigalupi hanno rimontato il vantaggio di Bardi con le reti di Donato e Tacchino. Si portano a -4 dell’Albissole (che ha una gara in meno) e il +6 sul Borgio quinto in classifica garantirebbe la finale playoff, che sarebbe attualmente contro la vincente di Vadese vs Città di Savona.

Playoff alla portata ma equilibri delicati

Gli striscioni, da poco Savona 1907 Fbc, hanno l’imperativo di qualificarsi agli spareggi promozione. Bisogna fare attenzione alla regola dei cinque punti tra la seconda e la terza in classifica: la novità regolamentare che se verificata farebbe saltare l’intero programma degli spareggi promozione.

Al momento il Città di Savona è a -1 dalla Vadese e -5 dal Multedo. Ha però una partita in meno (partirà dall’1 a 0 contro lo Speranza) ma anche tanti scontri diretti (Masone, Albissole e Vadese). Non decisiva, certo, ma la partita di domenica al Macciò potrebbe lanciare o complicare (a seconda chiaramente anche degli altri risultati) la corsa delle due squadra. Match comunque più delicato per il Masone, che ha due punti in meno senza match da recuperare.

Con gli Ultras al seguito

Battere il Masone non sarà facile. La formazione di mister Cavanna era tra le accreditate per le primissime posizioni a inizio anno. Ha però peccato nella continuità e adesso non può più sbagliare per non perdere il treno playoff. A supporto degli Striscioni ci sarà il ritorno della parte più calda del tifo. I Pessimi Elementi infatti stanno organizzando la trasferta nell’entroterra genovese.

Vadese forza “8”

In ogni caso, la formazione che fa più paura di tutte è la Vadese. La formazione di mister Fabrizio Monte è la più in forma del campionato. Un po’ per esorcizzarla ma con molta verità tanti addetti ai lavori la stanno definendo “ingiocabile“. Gli azzurrogranata hanno vinto otto partite di fila e arrivano “in corsa” in questo finale di stagione.

La classifica: *Albissole 47, Multedo 40, Vadese 36, *Città di Savona 35, Borgio Verezzi 34, *Speranza e Olimpic 30, Spotornese 24, Letimbro 22, *Old Boys Rensen 19, Lido Square 15, Rossiglionese 14, Priamar Liguria 6. *Una partita in meno.

Con questa classifica, il Borgio non parteciperebbe ai playoff e la Letimbro sarebbe salva.

Prossimo turno

Sabato ore 15: Multedo – Olimpic, Old Boys Rensen – Borgio Verezzi, Rossiglionese – Letimbro. Sabato ore 19,30: Spotornese – Albissole. Domenica ore 14,30: Masone – Città di Savona. Domenica ore 15: Priamar Liguria – Lido Square, Speranza – Vadese.