Il ministro Abodi a Savona: sul Priamar il convegno “Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo Sport”

Savona. Venerdì 8 marzo nella Sala della Sibilla del Priamar di Savona si svolgerà il Convegno “Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo Sport”, organizzato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia Sezione di Savona in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani, il Comune di Savona, la Provincia di Savona e l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

L’obiettivo del convegno è valorizzare lo sport come attività accessibile a tutti e come strumento di inclusione per abbattere qualsiasi stereotipo di genere.

Il programma prevede alle 8,30 i saluti istituzionali a cui seguiranno dalle 9,30 alle 11,30 i tavoli di lavoro formati dagli studenti e dagli atleti.

Dalle 11.45 alle 13,30 i giovani dialogheranno con Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani e Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani. Dopo la pausa pranzo, organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore Giancardi Galilei Aicardi di Alassio, dalle 14,30 alle 15,30 si svolgerà il convegno “Il ruolo dello sport nel promuovere l’uguaglianza di genere” a cui parteciperanno Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani; Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario Agenzia Italiana per la Gioventù; Novella Calligaris, Presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia; Linda Cerruti, nuotatrice artistica; Lucrezia Ruggiero, nuotatrice artistica; Stefano Carozzo, schermidore.

La chiusura dei lavori al Priamar è prevista alle ore 16.00. La giornata terminerà alle 16.30 con l’esibizione della Nazionale di Nuoto Artistico nella Piscina Olimpica Comunale “Carlo Zanelli” di Savona.