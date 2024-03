Il ministro Abodi a Savona incontra i giovani: “Sport importante per il benessere, bisogna partire dalla scuola”

Savona. Questa mattina sala della Sibilla al Priamar gremita di studenti per incontrare il ministro allo sport e ai giovani Andrea Abodi in occasione del convegno “Oltre gli stereotipi di genere attraverso lo Sport” organizzato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia Sezione di Savona in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani, il Comune di Savona, la Provincia di Savona e l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria.

L’obiettivo del convegno è valorizzare lo sport come attività accessibile a tutti e come strumento di inclusione per abbattere qualsiasi stereotipo di genere.

Ormai valore riconosciuto anche dalla Costituzione italiana dove è stato scritto “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme“, il ministro Abodi sottolinea l’importanza dello sport: “E’ fondamentale per il benessere individuale e collettivo. Questa mattina abbiamo incontrato tanti giovani e abbiamo parlato anche di temi che andavano oltre lo sport: la cultura del movimento e l’attività motoria in senso generale ma anche la parte psicologica. Vediamo ancora oggi i danni che paghiamo degli anni in cui ci siamo dovuto fermare”.

Al centro la scuola: “Mi auguro che dopo aver approvato la riforma costituzionale si riesca soprattutto nella scuola a fare attività motoria o fisica, non è solo questione di infrastrurrure ma di predisposizione. Basta un parco pubblico, una strada, una bici, ci si ferma e si gioca. Bisogna lavorare su un doppio binario”.

Al pomeriggio i giovani hanno incontrato Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani; Federica Celestini Campanari, Commissario Straordinario Agenzia Italiana per la Gioventù; Novella Calligaris, Presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia; Linda Cerruti, nuotatrice artistica; Lucrezia Ruggiero, nuotatrice artistica; Stefano Carozzo, schermidore.