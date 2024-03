Il maltempo non dà tregua: cedimento stradale a Quiliano, evacuata una rsa

Liguria. Il maltempo non concede tregua (ricordiamo che l’allerta arancione sul ponente e gialla sul resto della Regione sarà in vigore almeno fino alle 13 odierne).

Nel corso della mattinata, dopo la chiusura notturna dell’Aurelia nel finalese, si registra anche una frana con cedimento stradale avvenuto a Quiliano, in via Cervaro: verifiche in corso ad opera di polizia locale e vigili del fuoco.

Frana anche a Pieve Ligure, sempre sull’Aurelia, e a Noli nei pressi di località Saraceni.

A Genova 10 ospiti di una rsa di Coronata, situata in via Monte Guano, sono state evacuati in via precauzionale a causa, sembrerebbe dalle prime informazioni, di una criticità strutturale relativa ad in precedente smottamento avvenuto nei giorni scorsi ma che in queste ore di pioggia si sarebbe rimesso “in movimento”.

Diversi anche gli alberi caduti, e non solo. Sempre a Genova, è stata chiusa la sopraelevata per allagamenti: al momento, off limits la corsia verso ponente, verifiche verso levante.