Il lago di Osiglia è di nuovo pieno: pronto il bando per la gestione dell’Imbarcadero

Osiglia. L’acqua è vita: non è solo una frase minima che racchiude un’imprescindibile verità, ma dopo le ultime copiose precipitazioni ad Osiglia si “respira” di nuovo il lago. Il bacino artificiale, infatti, dopo due anni di grave siccità è tornato a raggiungere il livello di piena (da 625 metri sul livello del mare è passato a quasi 635, ndr) e cresce il fermento sia per la prossima stagione estiva, sia per la funzione della società che gestisce l’impianto, ossia la Tirreno Power, che riaccende le turbine per la produzione di energia elettrica, ferme dal 2021.

“Vedere il nostro specchio idrico così rigoglioso e ripopolato di anatre e gabbiani riaccende le aspettative che testimoniano il potenziale turistico di Osiglia – commenta il sindaco, Paola Scarzella – Dopo mesi di affanno, in cui il livello del lago continuava a decrescere compromettendo seriamente numerose attività ed iniziative, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. E’ pronto il bando per la gestione dell’Imbarcadero, che sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale e che potrà portare ad un affidamento più duraturo della struttura, a seguito dei lavori eseguiti e delle migliorie apportate”.

Il canottaggio è la disciplina di punta ma si cercherà di far rinascere tutto il settore sportivo, acquatico e non, per un’offerta ampia e diversificata. “L’Imbarcadero di proprietà comunale ha anche una forte valenza sociale e ricettiva, per questo i futuri gestori dovranno anche garantire un servizio di accoglienza, di ristoro, di attività ludiche e manifestazioni a tema. Deve poter fare inoltre da collettore con altre associazioni del paese. Una maggiore affluenza di turisti sarebbe importante anche per le altre realtà commerciali, che ringrazio perchè in questo lungo periodo di sofferenza hanno continuato a portare avanti progetti ed eventi legati alle tradizioni osigliesi “, conclude il primo cittadino.

Le foto sono state scattate da Michele Menato.