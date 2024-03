Il Comune di Toirano ridiscute la convenzione per il centro commerciale: presto una nuova strada tra località Maccagne e la zona artigianale

Toirano. Nella sua riunione di ieri sera, il consiglio comunale di Toirano ha approvato l’atto integrativo della convenzione urbanistica riguardante il centro commerciale in località Marmoraire, al confine con Borghetto Santo Spirito.

“Un lungo iter travagliato avviato nel 2011 e conclusosi ieri sera, con un grande risultato per il Comune di Toirano – commenta soddisfatto il sindaco Giuseppe De Fezza – Infatti, il soggetto promotore ed attuatore del centro produttivo nel 2018 aveva richiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo al tribunale di Savona, cedendo poi nel 2022 ad altro soggetto la proprietà. La grave situazione finanziaria del soggetto promotore, pertanto, ha rallentato e reso incompleta la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alle obbligazioni della convenzione urbanistica, tra cui l’opera più importante e strategica ovvero una strada di collegamento tra località Maccagne e la zona artigianale di Toirano”.

“Il Comune di Toirano in questi anni ha sempre fatto valere le pretese dell’Ente nei confronti del soggetto obbligato, raggiungendo così un accordo per l’ultimazione degli interventi urbanizzativi ancora da completare nonché la realizzazione della nuova strada che dovrà essere ultimata entro 6 mesi dalla consegna delle aree. Tra le clausole, il Comune di Toirano ha definito che, qualora la società obbligata non ottemperi alla realizzazione della strada nei tempi prestabiliti, l’Ente tratterrà la somma di deposito cauzionale pari ad un milione e 390.064,43 euro, che corrisponde al valore dell’opera con l’adeguamento del prezzario regionale vigente, le spese tecniche ed altri oneri accessori”.

“Questo è un grande successo. Non era scontato arrivare a questi risultati con una ditta fallita: basta guardarsi intorno per capire come funziona con i fallimenti delle imprese dove purtroppo ci rimettono un po’ tutti. La nostra amministrazione invece, grazie alla caparbietà ed al grande impegno ha preso più di quanto previsto ottenendo addirittura l’adeguamento del deposito cauzionale secondo il prezzario regionale in vigore; infatti, nel progetto originario la strada costava 8000 euro: oggi prendiamo quasi un milione e 400 mila euro che ci consentirà di realizzarla direttamente coprendo tutti i costi qualora l’impresa non la completi nei tempi prestabiliti. La strada avrà un importante funzione strategica alleggerendo il traffico sul Ponte medievale e collegando direttamente Toirano con la zona artigianale”.