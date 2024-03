Borghetto Santo Spirito. Nella giornata di mercoledì 27 marzo la signora Dora è stata premiata per il suo impegno a favore del centro anziani di Borghetto Santo Spirito.

“Dora, che da poco ha passato il testimone al signor Mino, è stata per molti anni il punto di riferimento per tutti – spiegano il sindaco Giancarlo Canepa e il consigliere delegato alle politiche sociali Mariacarla Calcaterra – Per questo l’amministrazione comunale le ha voluto esprimere gratitudine per l’impegno profuso in questi anni in cui è stata l’autentica colonna portante del nostro centro anziani, un luogo di aggregazione al quale teniamo molto e che è da tempo tornato a svolgere il suo importante ruolo sociale, anche grazie all’aiuto di Dora, dopo i difficili anni del Covid”.

La premiazione è stata l’occasione per lo scambio dei tradizionali auguri pasquali.