Identity Dance School, Maria ed Emanuele sul gradino più alto del podio al Zena City Contest

Pietra Ligure apre le porte dei successi alla nuova scuola di danza, Identity Dance School, inaugurata la scorso dicembre in viale Europa.

Nel capoluogo ligure, al Zena City Contest, nella specialità Freestyle della street dance, domenica 24 marzo la scuola di danza pietrese viene invitata alla manifestazione, portando numerosi ballerini pronti ad affrontare la Battle dell’evento, sotto la giuria di Tonini, Miss Glo’, Antoniette e B.Boy Cillo, la coppia composta da Maria Garolla ed Emanuele Gerini conquista il primo posto in categoria 2 vs 2 under 17.

La scuola Identity conferma così la capacità artistica di tutti i ballerini della scuola pietrese e degli insegnanti che la seguono, Joele medesimo, e Giovanni Oggero.

“Confrontandosi con altri ballerini della costa ligure, e non solo – dice Joele Ciocca, direttore artistico della scuola – stanno seguendo un percorso accademico, presso Identity Dance School di Pietra Ligure, con lo scopo di entrare, un giorno, all’accademia di danza BS The School di Milano e, quindi, fare della loro danza anche un lavoro, accademia presso la quale io stesso mi sono formato”.

“Scuola specializzata nella street dance, la Identity offre una preparazione specifica per perfezionarsi, esattamente come Maria, Lele e tutti gli altri preparatissimi ballerini in gara, in hip hop, popping, locking e molto altro. Una tappa importante – ribadisce Joele – per la crescita e la motivazione dei ragazzi che stanno inseguendo la loro passione”.