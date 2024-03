I Pirates superano le tempeste: Blue Storms battuti con un netto 36 a 0

Albisola Superiore. Gli addetti ai lavori attendevano la partita dei Pirates per verificare sul campo quanto la squadra sia stata migliorata e rafforzata dopo che una campagna acquisti importante ha permesso al capo allenatore Alfredo Giuso Delalba di avere un roster all’altezza di un campionato di vertice, sia in termini numerici che di qualità.

Ed il team albi-savonese non ha deluso le aspettative. Una vittoria senza discussione, in quanto i pirati hanno condotto le fasi di gioco sia in attacco che in difesa, senza mai essere stati impensieriti dalla compagine lombarda dei Blue Storms di Busto Arsizio, squadra neo promossa, molto giovane e con ottime individualità.

Troppa la differenza in campo e nei duelli singoli, soprattutto nelle linee di attacco e di difesa pirata, che hanno dominato fisicamente i loro avversari.

Si parte sotto un diluvio che accompagnerà per tutta la partita i protagonisti sul terreno di gioco e lo sparuto pubblico (eroici!) presente.

Ricevono il calcio di inizio i pirati che, in tre giochi di corsa magistralmente condotti dal duo Burato-Querzola, sono gia a ridosso della end-zone lombarda. Qui un errore fa retrocedere i pirati fino alle 25 yds, ma è il #2 Stefano Raffaelli che inaugura la stagione trasformando il field goal da 3 punti ed aggiudicandosi anche il premio della famiglia Cottarella con una fornitura dei loro prodotti vinicoli.

PIRATES 3 – BLUE STORMS 0

Sul successivo kickoff, errore dei lombardi che lasciano la palla sulle loro 3 yds, ricoperta prontamente dal #99 Alessandro Bologna che riconsegna quindi al proprio attacco l’ovale. Il running back pirata #3 Giacomo Querzola inaugura la sua giornata con una meta, frutto di una breve corsa. Ancora Raffaelli trasforma.

PIRATES 10 – BLUE STORMS 0

I Blue Storms provano ad imbastire una timida reazione, ma la difesa pirata “The Black Wall” mostra subito la solidità ed è il #31 Stefano Leidi che intercetta il regista avversario riportando l’ovale fino alle 5 yds avversarie.

Per il #3 Giacomo Querzola è un gioco da ragazzi andare in meta con una breve corsa. Raffaelli trasforma.

PIRATES 17 – BLUE STORMS 0

Inizia il secondo quarto sempre sotto il diluvio e un forte vento che condiziona il gioco per entrambe le squadre.

Ma sono i Pirates a mostrare nuovamente i muscoli con una meta del #1 Federico Burato con una corsa da 15 yds ed un td pass sempre di Burato per il #87 Filippo Fiammenghi che festeggia con una meta il suo esordio in maglia pirata.

Ma è la difesa pirata che mette il sigillo alla partita riportando in meta con il #47 Matteo Bruno, un fumble (palla persa) dell’attacco lombardo.

Si chiude il primo tempo con il punteggio di PIRATES 36 – BLUE STORMS 0.

Il secondo tempo ha poco da raccontare visto il meteo che peggiora sempre di piuù causando anche una sospensione per parecchi minuti causa fulmini. Per dovere di cronaca segnaliamo un altro intercetto di #31 Stefano Leidi e un paio di corse del #33 Luca Vandelli anche lui all’esordio con la maglia pirata.

Il premio NatPowerH miglior giocatore della partita MVP è andato al runningback Pirates #3 Giacomo Querzola autore di 100 yds di corsa e di 2 touchdown.

Ora testa ai Daemons per la prossima partita in programma domenica 10 marzo sempre al Pirates Field di Luceto alle ore 14,30. I lombardi sono reduci da una inaspettata sconfitta casalinga contro i Reapers Torino per 20 a 9. Una sconfitta che rivoluziona i valori del girone dove, sempre a detta degli addetti ai lavori, la conquista del girone doveva essere un testa a testa tra Pirates e Daemons.

I Daemons scenderanno in Liguria desiderosi di rifarsi del passo falso e i Pirates dovranno essere molto concentrati e attenti per non cadere nel tranello di credere in una partita facile. La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube FidafTv.

Stefano Raffaelli, premiato dalla famiglia Cottarella

Giacomo Querzola riceve il premio NatPowerH

Il team Pirates

Fase di gioco