I panorami della Liguria diventano puzzle per aiutare i bambini oncologici: ecco il progetto “Una Pasqua da Supereroi”

Loano. Le più belle immagini della Liguria trasformate in puzzle per aiutare i bambini emopatici ed oncologici. E’ l’iniziativa lanciata dall’associazione “Due Zaini e un Camallo”, che in vista della Pasqua ha deciso di varare un nuovo progetto per promuovere le bellezze della Liguria, le delizie della pasticceria artigianale e, contemporaneamente, raccogliere fondi a favore dei bambini meno fortunati.

Le anime di “Due Zaini e un Camallo” sono Luca Riolfo e Valentina Staricco, titolari di attività ricettive “con la passione per la nostra regione, la Liguria”. Fondata nel 2021, l’associazione ha realizzato numerosi progetti volti a promuovere il territorio ligure nella sua interezza attraverso le “trekkinate” (neologismo che unisce il trekking alla camminata) compiute proprio da Luca e Valentina. Il trekking diventa dunque uno strumento per conoscere la Liguria ed i suoi incantevoli scorci. Le “trekkinate” vengono poi raccolte in riviste ideate ed edite dall’associazione: in ogni uscita vengono illustrati itinerari accessibili a tutte quelle persone che, anche senza preparazione atletica, vogliono scoprire l’entroterra (e non solo) della Liguria. In questi percorsi vengono esplorati gli aspetti naturalistici, culturali ed enogastronomici che si presentano lungo il percorso.

L’ultimo dei progetti dell’associazione si intitola “Una Pasqua da Supereroi” ed è stato messo in atto in collaborazione con “Superero per voi Ets” e la Panetteria Pippo. Grazie alla collaborazione della panetteria di Finale Ligure, Luca e Valentina hanno realizzato una “supercombo di Pasqua” che consentirà di acquistare, al prezzo minimo di 35 euro, una colomba artigianale prodotta dalla bottega e un puzzle con soggetto ligure a marchio “Due Zaini e un Camallo”.

Grazie al supporto dei “Supereroi per voi”, tutto il ricavato sarà devoluto a favore di Abeo Liguria, che da più di quarant’anni sostiene le famiglie che hanno deciso di rivolgersi all’istituto Gaslini e che, arrivando da fuori Genova, hanno bisogno di un aiuto concreto di accoglienza, ospitalità e sostegno giornaliero. I volontari si prodigano ogni giorno per mantenere spazi puliti ed accoglienti, aiutare i genitori nelle incombenze quotidiane e sostenere la quotidianità dei giovani ospiti. Abeo Liguria dispone di oltre 1.000 metri quadri di spazi disponibili ed offre ogni giorno accoglienza, ospitalità e sostegno ai bambini affetti da tumori e leucemie e alle loro famiglie.

I puzzle riproducono alcuni dei più begli scorci della nostra regione: ciascuna fotografia è stata scattata da Luca e Valentina durante le loro “trekkinate” e sono perciò unici e a tiratura limitata. Un altro buon motivo per non lasciarseli sfuggire e aiutare i bambini emopatici ed oncologici.

Per informazioni è possibile contattare Luca al numero 339.1255089 o Valentina al numero 338.5343664. E’ possibile sostenere Abeo Liguria effettuando versamenti sull’Iban IT29 Y020 0805 3640 0010 4788 833.