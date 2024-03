“Ho la patente C ma nessuno mi assume perchè sono donna”: la rabbia di un’aspirante camionista

Altare. Esistono ancora lavori per soli uomini? A quanto pare sì, e ne è una testimone diretta una donna altarese, di 37 anni, che fin da bambina ha la passione per i camion ma nessuno la vuole assumere come autista. Carmen Prota è sposata e ha due figli, tempo fa ha deciso di iscriversi a scuola guida per conseguire la patente C, ottenuta a dicembre 2022, e poter così condurre mezzi pesanti ma con un limite sul rimorchio. “Ho sempre svolto lavori diversi nella mia vita, tra cui la cameriera, la lavapiatti, l’addetta alle pulizie, l’operaia in fabbrica, e per quattro mesi nel 2023 in un’azienda di trasporti. Dopo quella esperienza non sono riuscita a trovare nessun altro lavoro in questo settore”.

“Ho inviato il curriculum a decine di aziende, ma sempre con esito negativo – prosegue l’aspirante camionista – Quasi nessuno mi contatta, se lo fanno mi illudono dicendomi che vorrebbero assumermi e poi spariscono o cambiano idea, o, addirittura, mi dicono che preferiscono un uomo perchè sopporta meglio la stanchezza ed è più forte. A breve dovrò sostenere l’esame per la patente E, quindi mi chiedo se qualcuno sarebbe disposto ad avermi come dipendente, ho voglia e bisogno di lavorare, nonché la passione per la guida”.

L’amarezza di Carmen non si ferma soltanto all’aspetto professionale, bensì si amplia sul piano socio-culturale: “Perché c’è così tanto maschilismo? Il mondo è pieno di camioniste donne, non capisco perché io non possa avere l’opportunità di fare questo lavoro?”. A breve la donna potrà guidare anche i tir, inoltre il conseguimento delle due patenti le è costato qualche migliaio di euro: ci sarà qualche speranza che possa finalmente dedicarsi a ciò che le piace e che le garantirebbe un reddito?